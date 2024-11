Subhasta solidària a favor de les víctimes de la dana

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Els pilots del Mundial de MotoGP subhastaran objectes personals entre els aficionats durant el Gran Premi Solidari Motul de Barcelona, que es disputa des d’avui al Circuit de Barcelona-Catalunya, que substitueix el Circuit Ricardo Tormo de Xest, on havia de disputar-se l’últim Gran Premi de la temporada i que ha hagut de canviar d’escenari a causa dels danys de la dana.

El madrileny Jorge Martín arriba a Montmeló amb un avantatge de 24 punts sobre el seu principal rival i actual campió, l’italià Francesco Bagnaia (Ducati), actual campió i que també va guanyar el títol el 2022. Martín va explicar ahir que “la meua estratègia és fer el mateix que faig sempre; mostrar-me competitiu de divendres a diumenge. Guanyar o no guanyar serà la conseqüència de rendir bé o no. Puc permetre’m competir sense fixar-me en ningú, provant de ser ràpid i jo mateix. Si puc segellar-lo dissabte, ho acolliré de bon grat. Però pot allargar-se a diumenge. Intentaré gaudir”. I Bagnaia va dir que “treure 20 punts en un cap de setmana és molt difícil” i que si aconsegueix el títol serà perquè el seu rival “haurà comès un error”. Marc Márquez va dir que “aposto per Martín, perquè és l’aposta més segura, però en motociclisme sabeu que tot pot passar”, assenyalava. “Per a mi, Martín només el pot perdre i Bagnaia només el pot guanyar.”