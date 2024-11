Bagnaia guanya el primer assalt a Martín a Montmeló

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’italià Francesco Pecco Bagnaia (Ducati Desmosedici GP24) va guanyar el primer assalt al madrileny Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), al ser el més ràpid a la pràctica oficial per a la classificació del Gran Premi Barcelona Solidaritat de MotoGP, al Circuit Barcelona-Catalunya de Montmeló.

Avui, a la cursa esprint, Martín es proclamarà campió del món si és primer. Si és segon, s’emportarà també el títol si Bagnaia és tercer o pitjor. I ja si el madrileny és tercer o un lloc pitjor, necessita que l’italià quedi almenys dos llocs per sota d’ell en aquesta prova a l’esprint.

Bagnaia, que va caure al matí en una acció una mica estranya, és allà, a dalt de tot, en un Circuit de Barcelona-Catalunya que li va bé i on va guanyar al maig la carrera de diumenge en el GP Catalunya i on va començar a posar pressió a Martín, que va acabar cinquè en la jornada. Àlex Márquez va ser setè i Marc, vuitè.

Quan quedaven tot just uns minuts per al final de la pràctica i en la típica lluita múltiple per rebaixar mil·lèsimes a les millors voltes, van sorprendre Marco Bezzecchi (Ducati) i sobre tot el francès Johann Zarco (Honda), situant-se a dalt de tot, però finalment va ser Pecco Bagnaia qui, marcant terreny i enviant un primer missatge d’alerta a Martín, es va posar primer. Martín té un avantatge a la general de 24 punts sobre Bagnaia.

L’italià es va mostrar content amb el resultat, malgrat que “no dona punts”, i va assenyalar que “el més important de divendres és ser entre els deu primers”. Martín, per la seua part, va comentar que “estic tranquil, i ell ha estat primer a la tarda, així que els dos hem d’estar tranquils, al final jo m’enfoco en la meua feina i no penso gaire en el Mundial o en el resultat”.

D’altra banda, l’equip de Jorge Martínez Aspar ja ha recaptat més de 200.000 euros per als afectats per les inundacions de València. Són diversos els pilots que han fet també aportacions, a més que hi haurà una subhasta amb objectes personals d’ells. També la recaptació del cap de setmana es destinarà a les persones que s’han vist afectades per la dana.