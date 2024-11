Carrasco suma dos ors més i ja en té cinc a l'Estatal

Publicat per SegreAgències Verificat per Creat: Actualitzat:

Emma Carrasco va seguir ahir amb la seua estel·lar actuació en el Campionat d’Espanya Absolut d’Hivern en piscina curta i es va penjar dos noves medalles d’or, en 400 estils i el relleu 4x50 estils, després d’aconseguir uns altres tres campionats d’Espanya en la jornada inaugural de dijous.

La jove lleidatana del CN Sant Andreu va tornar a aconseguir un or en la prova matutina de relleu, en aquest cas el 4x50 estils, i ja en suma tres a les proves per equips, després de guanyar el 4x50 i el 4x200 de lliures en la jornada inaugural. A la tarda, va sumar el seu segon títol individual, imposant-se amb claredat en els 400 estils, després d’una altra contundent victòria en els 200 braça dijous, que li va donar un bitllet per al Mundial de Budapest.

En la prova de 400 estils –i també en la de 200 que nadarà demà–, la lleidatana ja tenia assegurada una plaça a Budapest per la seua participació als Jocs Olímpics. Malgrat això, va dominar amb claredat la final, en la qual va nadar molt per sota de la marca mundialista (4:37.54) i es va imposar amb un crono de 4:33.28. La segona classificada va ser Laura Cabanes (Reial Canoe), bronze als Europeus júnior disputats l’estiu passat a Vílnius, que també va aconseguir una plaça mundialista (4:36.11). En tercera plaça va acabar Sarah Dumont (CE Mediterrani), amb una marca de 4:39.60, en una prova en la qual Mireia Belmonte (CN Barcelona) va ser cinquena (4:44.34), onze segons més lenta que Carrasco.

En el 4x50 estils femení, Àfrica Zamorano, Alba Guillamón, Naiara Sobreviela i la mateixa Carrasco es van penjar l’or amb un temps de 1:50.60, avantatjant al podi el Real Canoe NC i el CN Terrassa.

A més de la participació d’Emma Carrasco, uns altres tres lleidatans, de l’Inef Lleida, van participar en la prova masculina de 200 papallona. El més ben classificat va ser Jordi Carrasco, germà d’Emma, que va ser tretzè, amb una millor marca personal de 2:01.17 a la Final B, amb només 16 anys. Aleix Teixidó va acabar al lloc 33 i Bernat Marsol, al 46.

Més enllà de la participació lleidatana, les dos grans figures de la jornada van ser el gallec Miguel Martínez Novoa i el tarragoní Carles Coll. El primer va revalidar el títol de campió de 200 papallona després d’una espectacular final en la qual va batre el rècord d’Espanya, mentre que Coll va establir dos noves marques estatals d’una tacada, als 50 i als 100 metres braça.