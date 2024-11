L'Alpicat visita el Barça i el Vila-sana rep el Sant Cugat

El Vila-sana, líder de l’OK Lliga femenina, defensa avui aquesta posició rebent la visita del Sant Cugat (19.00), mentre que l’Alpicat, cuer a l’OK Lliga masculina i que encara no coneix la victòria, visita el líder de la competició, el Barça (12.30), que compta els seus partits per victòries.

“Som conscients d’on anem i que juguem l’últim contra el primer”, explicava ahir Jordi Sito Expósito, entrenador de l’Alpicat. “Tenim ganes de passar per aquest partit i també és un escenari en el qual ens fa il·lusió jugar”, afegia. “Volem fer un bon paper i mantenir les bones sensacions que hem tingut fins ara. També la nostra intenció és preparar bé els partits davant d’Igualada i Alcoi”, va assenyalar.

Expósito diu que està “content amb l’adaptació que estem tenint a la competició. Crec que hem merescut alguna victòria i sens dubte, amb tres punts més, ho veuríem tot d’una altra manera” i va destacar que “l’equip és ambiciós i davant del Barça volem posar-ho el més difícil que puguem”.

Per la seua part, el Vila-sana rep el Sant Cugat amb el dubte de Luchi Agudo, que ha tingut molèsties a un peu durant la setmana i sense confiances davant d’un rival que només ha guanyat un partit dels quatre que ha jugat. “Estem en bona línia, però això no vol dir res”, explicava ahir Lluís Rodero, amb referència al ple de victòries que porten en aquest inici de Lliga –quatre–. “Aquest començament està sent bo però no podem confiar-nos davant de ningú. El Sant Cugat és un equip jove, estaran motivades i volem començar de la millor manera possible una setmana important per a nosaltres”, va explicar en relació al fet que dimecres visitaran el Bigues i Riells i dissabte vinent reben el Fraga.

Afegeix que “no volem que ens passi com l’any passat, que ens vam deixar punts en molts partits” i defensa que és bo que aquesta temporada no hi hagi play-off. “Crec que és just que l’equip més regular sigui el que es proclami campió.” També va restar importància al fet de ser l’equip que més gols marca i el que menys rep. “Només podem pensar a continuar treballant i millorar.”