L'Enoli les Borges Vall obre la Champions amb una clara derrota

L’Enoli les Borges Vall va obrir ahir la seua participació en la primera fase de la Champions League de tenis taula amb una clara derrota, per 3-0, davant de l’Alliance Nimes/Montpeller francès, en un partit en el qual els de la capital de les Garrigues no van tenir cap opció i només Marc Duran va poder guanyar un dels sets en joc.

Va ser Duran que va obrir el duel a la ciutat polonesa de Suchedniów, escenari dels partits d’aquest grup. El jugador del CTT Borges va perdre per 3 davant de Gregoire Jean. Va cedir el primer set per 11-6 i va equilibrar el duel a l’imposar-se a la següent mànega pel mateix resultats, 6-11. Però en els dos següents, els més igualats del partit entre lleidatans i francesos, va perdre per 11-8 i 11-8 perquè el Nimes/Montpellier posés l’1-0 al marcador.

En el segon duel individual Norbert Tauler va perdre davant d’Esteban Dorr per 3-0, amb parcials d’11-5, 11-8 i 12-10. I en el tercer, Cesc Carreras va cedir també per 3-0 contra Antoine Hachard, amb parcials d’11-3, 11-8 i 11-5.

En el partit entre els altres dos rivals del grup, l’HB Ostrov txec va superar, també per 3-0, el TJ Geolog Roznava, d’Eslovènia.

Els lleidatans s’enfronten en la jornada d’avui a l’equip que també va perdre ahir, l’eslovè, per la qual cosa ha de guanyar per arribar amb opcions a la tercera i última jornada de demà, en la qual el CTT Borges jugarà contra l’Ostrov txec. Tant avui com demà juguen a les 10.00 hores.

D’aquesta manera, els dos primers classificats passaran a la següent ronda de la Champions, mentre que el tercer i el quart seguiran en competició continental, però ja serà a la Europe Cup.