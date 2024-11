Polònia elimina Espanya i Medina deixa de ser la capitana

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola va quedar eliminada ahir de les Finals de la Billie Jean King Cup que es disputen a Màlaga, després que tant Sara Sorribes com Paula Badosa perdessin els seus dos partits individuals contra Polònia. Sorribes va caure contra Magda Linette per 7-6 (6), 2-6, 6-4, mentre que Badosa ho va fer contra la número dos del món, Iga Swiatek, per 6-3, 6-7 (5), 6-1. La capitana, Anabel Medina, va anunciar que deixa el càrrec a la selecció.