L'Alpicat cau golejat a la pista del Barça

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net Alpicat va saldar amb derrota (6-2) la visita històrica al Palau, on el Barcelona va mostrar la seua condició de favorit a revalidar el títol de l’OK Lliga, encara que els lleidatans també van merèixer més premi. Tanmateix, la qualitat dels jugadors blaugrana i la seua efectivitat més gran de cara a la porteria rival van desequilibrar una balança que els àrbitres no es van mirar gaire per anivellar.

L’Alpicat tenia poc a perdre ahir i va ser conscient d’això des dels primers compassos del partit, que va arrancar amb una primera ocasió per a Álvarez i la intervenció d’un gran Xavier Bosch. L’escàs públic del Palau, amb nombrosa representació lleidatana, esperava el primer gol del Barça en qüestió de segons, però el que va arribar va ser el sorprenent 0-1 per a l’Alpicat. Marc Vázquez va culminar un contraatac aixecant la bola davant de Chencho Fernández i va inaugurar el marcador.

Els jugadors de l’Alpicat van celebrar el gol amb el grup d’aficionats a la grada, mentre que els del Barça van entendre que no podien relaxar-se davant del cuer de l’OK Lliga. En van prendre nota, ja que van passar 39 segons fins que va arribar el gol de l’empat, obra de Grau. En una jugada personal, el blaugrana va establir la igualtat (1-1). L’Alpicat va tornar a la realitat i va continuar intentant-ho, davant d’un Barça que seguia buscant el seu espai sobre el parquet. Tot just un minut més tard de l’empat, 54 segons, va arribar el gol de la remuntada dels blaugrana. Font va obtenir la bola al centre de la pista, va conduir cap a la frontal i va provar amb un tir que va desviar Miquel Serret per al 2-1. En menys de dos minuts, el Barça havia capgirat el marcador.

L’inici del partit va estar carregat d’emoció, amb constants ocasions, i el Barça va acabar de decantar la balança al minut 7. Marc Vázquez va cometre falta sobre Sergi Aragonès en un contraatac, quan el blaugrana ja havia deixat anar la bola, i els àrbitres no van dubtar a assenyalar falta i mostrar l’amonestació al jugador de l’Alpicat. Font es va encarregar de llançar la directa. Primer va fingir amb llançar per l’esquerra, va elevar la bola i va batre Bosch per la dreta (3-1). Quatre gols en poc més de 6 minuts. A causa dels tres gols en contra, Sito Expósito no va tenir més remei que consumir el seu primer temps mort, per intentar que els seus jugadors tornessin a una baralla ajustada. El Barça va mantenir un ritme alt, amb un Bosch que aclaria tots els intents, i al minut 10 va arribar l’ocasió de l’Alpicat per reduir diferències.

Pablito Álvarez va colpejar a la mà Miquel Serret i el blaugrana va ser amonestat. Munné es va encarregar de llançar la falta directa, però Fernández la va aturar. Poc després, Ballestero va posar a prova el porter blaugrana en un parell d’ocasions. I al minut 13, els àrbitres van amonestar Llorca, que va colpejar Oriol Llenas al centre de la pista. Aquesta vegada va ser Joan Ramon Serret que es va encarregar de llançar la falta directa, que va tornar a desbaratar Fernández, molt segur sota pals. El premi a la insistència va arribar al minut 17, quan Ballestero va anotar un golàs després de la recuperació de Joan Ramon Serret i l’assistència de Llenas (3-2). L’Alpicat va tornar a ficar-se en el partit i fins i tot va tenir ocasions per empatar, però va rebre un dolorós cop amb el 4-2 de Pascual quan restaven només 13 segons per al descans.

Els dos gols se li van fer un món a l’Alpicat en un segon temps en què va abaixar el ritme. Tot i així, Munné, un dels més destacats, va tenir l’ocasió de retallar abans que arribés la sentència del Barça, amb el cinquè gol. La desena falta de l’Alpicat es va traduir en una directa que Álvarez va transformar en el 5-2 al minut 35. Poc després Llorca va tancar la golejada al culminar un contraatac. Malgrat el 6-2, l’Alpicat no va parar d’intentar-ho. Llenas i Munné van ser els jugadors més insistents davant d’un Chencho Fernández que no va voler cap bola més dins de la porteria. El temps va córrer a favor d’un Barça que ja tenia la ment posada en el pròxim compromís, mentre que l’Alpicat insistia amb poc encert. Tanmateix, va deixar una bona imatge de cara als pròxims compromisos, en què buscarà sortir de la zona baixa de la classificació.

“Ens hem de quedar amb les bones sensacions”

Jordi Sito Expósito va assenyalar després del partit que “més enllà del resultat, hem fet un partit molt seriós, incomodant el Barça, avançant-nos en el marcador. Després del 3-1, hem estat capaços de tornar a créixer i de tornar a posar aquest rival en problemes. Un error puntual ha permès als locals anar-se’n al descans amb dos gols d’avantatge. Però, insisteixo, hem tingut dos accions a bola aturada que hem fallat. La diferència és que ells han estat més encertats en aquesta faceta. Crec que a la primera meitat no s’ha vist un Alpicat inferior al Barça”, va afegir.

Sobre la segona meitat, Expósito va dir que “hem estat capaços de generar ocasions però no les hem convertit i ells sí que ho han aconseguit. El Barça sí que ens ha dominat en algunes fases, especialment amb el cinquè i el sisè, fins i tot en podia haver marcat algun més”. L’entrenador de l’Alpicat va manifestar que “ens hem de quedar amb les bones sensacions. El partit contra el Llista va ser bo i contra el Barça ha estat millor. Hem estat capaços de mantenir la tensió defensiva que ens feia falta per competir al Palau. Crec que l’equip surt reforçat de cara al que ens ve al calendari. Ens queden quatre partits abans de Nadal i l’equip està preparat per afrontar aquest mes de competició, que és molt important per a nosaltres, ja que pot ser clau per sumar els punts necessaris per sortir de la zona més baixa de la classificació”. En resum, Expósito va assenyalar que “el resultat no ens agrada, perquè no ens agrada perdre, però ens hem de quedar amb el fet que aquest Alpicat valent i combatiu ha incomodat el Barça i que en algunes fases ha pogut importunar-lo. Crec que en aquests pròxims partits podrem veure l’Alpicat que volem ser durant la temporada històrica a l’OK Lliga”, va afegir el tècnic.