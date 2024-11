Golejada del Barça en el clàssic

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça va donar ahir un cop sobre la taula a la Lliga F a l’imposar-se al segon classificat, el Reial Madrid, en el clàssic femení per 0-4 gràcies al doblet de Patri Guijarro i als gols de Claudia Pina i Alèxia Putellas. Amb aquest triomf, les de Pere Romeu són líders invictes del campionat amb deu victòries en deu partits i deixen el rival a vuit punts, malgrat que les blanques tenen un partit menys. La victòria per 0-4 va segellar el setzè triomf consecutiu de les blaugranes davant del Reial Madrid, que des que van jugar el seu primer clàssic el 2020 han guanyat tots els enfrontaments.

En els primers minuts del partit, el Barça va colpejar per primera vegada el rival, que va veure com en el minut 4 un córner servit per Graham Hansen acabava en el primer gol del partit, després que Alèxia assistís Patri amb l’espatlla (1-0). Després del gol, les blaugranes van continuar dominant i en el minut 22 van ampliar l’avantatge amb un altre gol de Patri, que va aprofitar un mal rebuig de la defensa madridista per anotar el 2-0 amb un fort cop amb la dreta. L’avantatge no va frenar les de Pere Romeu, que van protagonitzar més arribades a la porteria rival, però entre Misa i la central francesa Lakrar van aconseguir repel·lir-les. Tot i així, en el 39, el Barça va sentenciar el partit amb el gol de Clàudia Pina, que va ser precedit per una mà no assenyalada de Mapi León en l’inici de la jugada (3-0). A la represa, el guió de partit no va canviar i el Barça va continuar dominant, mentre que el Reial Madrid va gaudir d’alguna ocasió puntual. Finalment, en el minut 86, la capitana del Barça Alèxia Putellas va tancar la festa amb una gran definició després d’una bona passada de Kika Nazareth (4-0).