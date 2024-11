Primer triomf a domicili del Robles Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Robles Lleida va guanyar ahir el seu primer partit lluny del Barris Nord davant del Miralvalle (64-69), equip que jugava per primera vegada des que la seua jugadora estrella, Ángela Jiménez, va rebre un cop al cap que va obligar que fos ingressada d’urgència i del qual evoluciona favorablement. Després d’imposar-se en un partit igualat, l’equip lleidatà encadena la seua segona victòria i es queda amb un balanç de 3-4.

El partit va començar amb molt ritme, amb les lleidatanes aconseguint robar moltes pilotes, però errant en passades fàcils. Tanmateix, el Miralvalle es va mantenir a prop al marcador i va acabar el primer quart amb un punt d’avantatge (21-20). El segon va ser molt més baix en anotació i, després d’un escàs 9-10, el xoc se’n va anar amb empat al descans (30-30). El tercer quart va començar amb domini local, però Iris Tribó va contestar per posar al davant el Robles i encarrilar un avantatge que no va deixar escapar fins al final. Amb 47-51 al marcador per arrancar l’últim quart, el conjunt lleidatà va aconseguir grans atacs i va forçar moltes pèrdues rivals. Malgrat això, les locals no van deixar d’intentar-ho, i perdent de 10 a meitat de quart, van caure per només cinc punts (64-69).

El tècnic de les lleidatanes, Rubén Petrus, va considerar que els dos últims triomfs “estan fent justícia al treball de les últimes setmanes”. “El pla de partit ha funcionat gairebé a la perfecció i vull felicitar les 11 jugadores perquè la seua actitud ha estat molt bona”, va afegir.