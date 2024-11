El Vila-sana, a ritme de gols

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Vila-sana va aconseguir ahir una nova golejada, que el manté en el liderat de la classificació, empatades amb el Gijón, i les ratifica com l’equip que més gols marca a la Lliga –en porta 33, pels 20 que suma el Palau de Plegamans– i encadena la cinquena victòria en la competició, en el mateix nombre de partits. Va derrotar per 10-1 el Sant Cugat, en un partit en el qual es va avançar l’equip barceloní i en què les del Pla d’Urgell no van tenir un bon començament, però van acabar aplicant el rodet de joc i els gols per sumar tres nous punts i mantenir la seua bona línia.

No va començar malament l’equip de Lluís Rodero. Victòria Porta només va tardar 26 segons a posar a prova a la portera visitant, Carla Batlle, i en els primers minuts va rematar diverses vegades, però sense encert. Però per contra, va concedir massa en defensa. La pressió no era efectiva i les pèrdues de bola es traduïen en perilloses contres del Sant Cugat. Les accions d’atac de l’equip visitant les frenava, amb la seua habitual solvència, Sandra Coelho, que va firmar un altre gran partit. Però no va poder evitar el gol d’Alba Ambrós, que va posar el 0-1 al minut 6.

El Vila-sana va respondre amb un rematada al travesser de Luchi Agudo al minut 7 i es va centrar a tancar la defensa, conscients que la seua superioritat ofensiva i les contínues arribades a la meta barcelonina acabarien tenint premi. Aquest va arribar al minut 12, al transformar Victòria Porta un penal assenyalat sobre Flor Femanini (1-1). Victòria acabaria firmant un triplet que la consolida com la màxima golejadora de la competició, amb 10 gols en 5 partits.

El Vila-sana es va llançar a tancar el partit com més aviat millor i només va tardar dos minuts a capgirar el marcador. Gimena Gómez va robar una bola al minut 14 al centre de la pista, va encarar la portera i va firmar el 2-1 que donava al seu equip la tranquil·litat necessària.

El pitjor ja havia passat. La pressió alta tornava a ser eficaç, l’equip no patia en defensa i era qüestió de temps que ampliés el seu avantatge en el marcador. Va ser Flor Felamini la que va anotar el 3-1, al minut 17 i, un més tard, l’àrbitre va anul·lar un gol a Gimena Gómez. El Vila-sana va arribar al descans amb 4-1, després que Luchi Agudo anotés, al minut 22, el primer dels quatre gols amb què acabaria el partit.

Si el Sant Cugat tenia alguna esperança de tornar a ficar-se en el partit, aquesta es va difuminar tot just començar la segona part, amb el 5-1 marcat per Dai Silva al minut 28. Amb més de 20 minuts al davant, l’únic dubte ja era la diferència final que hi hauria en el marcador amb un Vila-sana llançat i un Sant Cugat a la defensiva. En només un minut, Luchi dos vegades i Victòria van posar el 8-1 i la mateixa Victòria, juntament amb Maria Porta, van establir el definitiu 10-1.