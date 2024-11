Massa rival per al Cadí la Seu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Cadí va encaixar la segona derrota consecutiva després de perdre ahir contra el campió València (56-81), un rival que va saber aprofitar la pèssima posada en escena de les lleidatanes i la seua desconnexió en l’últim quart, fruit de les males decisions arbitrals. L’equip que dirigeix Isaac Fernández no va tenir mai opcions reals d’adjudicar-se el triomf, però va firmar bons minuts i va hauria pogut donar un ensurt al València. Un parcial de sortida de 0-10, amb dos triples seguits de Romero i Vitola, van obligar el tècnic local a sol·licitar el primer temps mort quan no havien passat ni dos minuts. Palma va anotar els primers punts del Cadí però les lleidatanes van seguir a la deriva. Fernández va utilitzar les primeres rotacions, però ni així va poder frenar la sagnia.

El València es va posar 19 punts amunt després d’una cistella de Mavunga (2-21), moment en què l’equip local va despertar. Svetlíková va ser el revulsiu en el pitjor moment i un 2 +1 de l’eslovaca va tancar un primer quart per oblidar (9-24). El València va tornar a trepitjar l’accelerador en l’inici del segon quart, amb un parcial de sortida de 0-6, agafant una màxima diferència de 21 punts (9-30). Només un parcial de 6-0 va fer que el tècnic visitant decidís demanar temps mort a 5:06 del descans.

El Cadí semblava decidit a ficar-se de nou en el partit, però el matx va entrar en una fase de constants errors i llançaments de tirs lliures que van frenar la seua reacció. Isaac Fernández va gastar un nou temps mort amb el 22-37 a 1:13 del descans, Fingall va anotar dos tirs lliures i Mandic, amb el primer triple de les lleidatanes, va donar esperança per a la segona part (25-39). Mandic va obrir el tercer quart amb un 2 +1 i va encendre la grada, que va veure possible una remuntada. La clau era baixar de la barrera psicològica dels 10 punts, fet que va aconseguir Murekatete amb dos cistelles consecutives (34-42). Nou temps mort del València, que va mantenir la calma malgrat la bona sortida del Cadí. Romero va anotar un nou triple, Soler dos tirs lliures i van arribar 4 punts més de Fingall i Iagupova. Les valencianes tornaven a superar els 10 punts de renda (36-49) i Isaac Fernández no va dubtar a demanar un nou temps mort. Murekatete i Raventós, que es va estrenar com a titular, van tornar a posar el Cadí a només 9 punts, però una Fingall imparable va anotar un nou triple. Cada vegada que les lleidatanes s’atansaven al marcador rebien un cop de realitat. Una altra sèrie de bones accions de Svetlíková van situar el 48-56, però Torrens va anotar sobre la botzina. O almenys això van decidir els col·legiats.

Semblava que el Cadí presentaria batalla. Passaven els minuts i es mantenia a l’espera d’algun error del campió. Però després del 52-64 de Vitola, els àrbitres van assenyalar una antiesportiva a Gervasini molt discutible. Això va donar ales a un València que es va convertir en un rodet. Es va posar 17 punts amunt després d’un triple de Vitola (52-69) i Isaac Fernández va haver de tornar a parar el partit. Però no hi havia res a fer, les seues jugadores estaven completament fora del partit. El València va continuar anotant i Romero va tancar un parcial de 0-16 (52-78). Nou temps de Fernández i tècnica a l’entrenador del Cadí, que va demanar explicacions a un dels col·legiats. El parcial se’n va anar fins al 0-19 (52-81). Un marcador completament enganyós després del treball que havia fet el Cadí durant el segon i tercer quart. Gervasini i Murekatete, en un contraatac, van tancar un partit per oblidar, que va suposar la quarta derrota de la temporada. El Cadí visitarà el dissabte 23 (20.45) la pista de l’IDK Euskotren, que ahir es va imposar a l’Ardoi (66-93).

Isaac Fernández: “No sabem què ha passat en els 8 primers minuts”

El tècnic del Cadí, Isaac Fernández, va assenyalar després de la derrota que “dels primers vuit minuts no puc parlar de bàsquet, perquè no sé què ha passat. Després hem intentat ser una mica més reconeixibles, però hem fallat algunes ocasions molt clares. A més, elles són un rival molt gran, tenen molts punts i sempre acaben penalitzant els teus errors”. L’entrenador va afegir que “ho hem intentat. Sabíem que seria difícil. Ens emportem coses bones del partit i esperem que els errors no tornin ha passat”. Sobre l’encert en el tir, el tècnic Isaac Fernández va assenyalar que “al final es tracta del moment que llances. Si és en un moment clau pots tenir més opcions de fallar el llançament”.