Imatges de la Mitja Marató de Lleida 2024

La 31 Mitja Marató de Lleida, organitzada per Viding Ekke, va reunir uns 1.700 atletes entre les diferents propostes, ja que a més de la carrera de 21 quilòmetres se’n va disputar una altra de 5 i, en la jornada de dissabte, carreres infantils. Va ser una prova solidària amb les víctimes de la dana, ja que un euro per cadascun dels participants anava destinat a ajudar el País Valencià. A més, en les proves infantils de dissabte, es van recollir 300 quilos d’aliments.

La victòria va ser per a Emma Carreras, del club Km0 Ponent i per a Ricard Pastó, de l’AA Xafatolls, que van ser les més ràpides, però no van poder superar el rècord de la prova. Carreras va parar el crono en 1h:22:45, mentre que Pastó ho va fer en 1h:07:57. Els van acompanyar al podi Núria Tilló, del Xafatolls, segona amb 1h:23:08, sent la tercera Georgina Furze, del Woking AC, amb 1h:24:55. A Pastó el van acompanyar Muhammad Lamin Bah (Xafatolls); segon amb 1h:09:47 i l’independent Arthur Vienne, amb 1h:10:35.

En la carrera de 5 K, la victòria en dones va ser per a Roxana Bota (Running Zona Esport Montsó), amb 19:01 i el guanyador masculí va ser Roc Bellostas (Xafatolls), que va marcar un temps de 14:35.