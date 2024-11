Espanya tanca la fase de grups amb una victòria in extremis

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La selecció espanyola de futbol va vèncer ahir per 3-2 la de Suïssa en la sisena i última jornada dins del Grup A4 a la Lliga de Nacions, amb gols de Yeremy Pino, de Bryan Gil i de Bryan Zaragoza, aquest in extremis de penal, resolent un partit disputat a l’Estadio Heliodoro Rodríguez López, ple a vessar.

Santa Cruz de Tenerife rebia els pupils de Luis de la Fuente, amb tots els deures fets. Classificada ja per als quarts de final d’aquest torneig, i a més amb estatus assegurat de campió en el seu grup, la guinda per a Espanya era tancar invicta aquesta fase en una competició on és la vigent defensora del títol.

Amb un onze amb moltes rotacions i tres blaugranes com a titulars (Cubarsí, Pedri i Casadó), un d’ells va tenir l’oportunitat d’avançar la selecció espanyola de penal en el 32. Pedri, que jugava a casa, va llançar la pena màxima, però la va fallar i va ser Yéremy Pino, l’altre canari de l’equip, qui va marcar l’1-0 en el rebot.

Ja a la segona part, Suïssa va igualar el xoc (1-1), però Espanya va reaccionar immediatament amb el 2-1 de Bryan Gil en el minut 68. Quan el matx s’atansava al final, Fabián va concedir un penal que va complicar el triomf per al conjunt estatal, ja que Zeqiri va anotar el llançament i va empatar en el 88 (2-2). Tanmateix, ja en l’afegit, Espanya va tenir una altra pena màxima al seu favor, que Bryan Zaragoza va convertir en el 3-2 final.

Així, Espanya passa a quarts com a primera de grup, acompanyada de Dinamarca, a qui va valer empatar a Sèrbia (0-0).