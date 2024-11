Lleida recupera la Cursa Bombers, la més multitudinària de la ciutat

Ja és un fet el que es venia gestant des de feia uns mesos. La Cursa Bombers de Lleida, que es va convertir en la més multitudinària de la ciutat arribant a superar els 2.300 corredors, tornarà el 6 d’abril del 2025, després de sis anys d’absència. Serà la desena edició, després de celebrar-se la novena el 2019 i deixar d’organitzar-se a causa de la pandèmia.

Sí que va tornar la cursa en versió infantil l’any passat, amb un marcat caràcter inclusiu, a les pistes municipals de les Basses d’Alpicat en una jornada que va comptar amb la participació de més de 400 nens i nenes i que no tenia el caràcter competitiu. Així, l’any que ve continuaran les proves infantils i tindran lloc el dia anterior a la cursa d’adults, el 5 d’abril.

Com en les anteriors edicions, la prova estarà organitzada per l’Agrupació Cultural Recreativa Bombers Lleida, entre altres entitats que col·laboren, en una nova edició renovada i que tindrà un caràcter solidari. Segons va poder saber aquest diari, l’organització té previst anunciar a començaments de desembre la col·laboració d’una entitat que ha fet possible tirar endavant el renovat projecte i que promet aportar un valor afegit a la cita atlètica.

La Cursa Bombers va comptar en anteriors edicions amb molts altres al·licients que feien de la prova una de les més emblemàtiques i participatives de Lleida, com un concurs de grups de batucada i percussió, que animaven els atletes i els espectadors durant tot el trajecte. A més, després de la disputa de les curses se sortejaven productes de diversa índole per un valor molt apreciable.

En els dos últims anys, i una vegada que va quedar ja enrere la pandèmia de la covid, l’Agrupació Cultural Recreativa Bombers Lleida es va proposar recuperar l’esdeveniment, però va caldre començar gairebé de zero i no s’ha materialitzat fins ara quan l’entitat ha comptat amb un múscul organitzatiu més gran. El que sí que tenien clar els organitzadors és que quan s’aconseguís recuperar la cursa havia d’aconseguir tota l’esplendor d’antany.

D’aquesta forma, la capital del Segrià recupera una prova que va ser referent en el seu dia i que confia a consolidar-se de nou.