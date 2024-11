Un lleidatà, estrella en el Freestyle de Barcelona

El Palau Sant Jordi de Barcelona tornarà a acollir aquest dissabte l’espectacular esdeveniment de freestyle motocròs Universae Solo Flow Freestyle, que no se celebrava a la capital catalana des del 2019. Les grans estrelles de l’especialitat entregaran els seus millors trucs al públic barceloní i un dels pilots que participaran en el certamen serà el lleidatà Rocky Florensa.

El de Castellnou de Seana, de 36 anys, té una dilatada trajectòria en el món del Freestyle FMX, al qual es dedica professionalment des del 2008. Malgrat que ha participat en esdeveniments al voltant de tot el món, i davant d’un nombre molt més gran d’espectadors que els que pot acollir el pavelló barceloní, Florensa va explicar a SEGRE que “el Sant Jordi sempre és especial, perquè és com córrer a casa i tornar-hi sempre fa molta il·lusió”.

Per això, quan va rebre la trucada d’Edgar Torronteras –organitzador del xou i un dels referents mundials del Freestyle–, Florensa va decidir que “havia de portar un truc nou” a la cita, en la qual hi haurà la competició de Best Whip (millor plegada) i Best Trick (millor truc). Per a aquesta segona modalitat, el lleidatà provarà de realitzar un Front Flip (una tombarella cap endavant), un truc que no ha realitzat fins a la data en una competició.

“El principal problema és que com que fem tants esdeveniments, costa entrenar, però la veritat és que arribo a la cita com m’hauria agradat”, va reconèixer el pilot de l’equip Lleides, que durant la seua carrera ha aconseguit grans fites.

Un li va valer un rècord mundial, quan el 2019 va aconseguir la distància més gran de salt backflip en tàndem –al costat del també lleidatà Antonio Navas–, assolint 19 metres a la mateixa moto.

El lleidatà va reconèixer que “jo esperava retirar-me als trenta-pocs anys, però veig que encara estic creixent i aprenent-ne. A més, des de fa uns anys les rampes ja no són de ferro, són com un inflable, i això fa que els pilots ens castiguem menys i puguem allargar molt la nostra carrera”.