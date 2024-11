Ferran Mauri: “Debutar a l'ACB és el premi a tot un procés”

Fa tot just uns mesos, el jove Ferran Mauri (Lleida, 30/09/2007) no va gaudir com un aficionat més de l’històric ascens a l’ACB de l’Hiopos Lleida. Diumenge passat, a la mateixa ciutat en la qual el conjunt lleidatà va assolir la màxima categoria, el del planter es va estrenar a la Lliga Endesa, ni més ni menys que a la pista del Reial Madrid, disputant 4 minuts en el segon quart. Mauri, que amb 11 anys va estar a prova amb el Barça, va reconèixer a SEGRE que no “m’esperava jugar en aquell moment del partit”, encara que creu que el fet d’agafar-lo per sorpresa el va poder ajudar. “Penso que al no esperar-me la situació, no vaig tenir ni temps de posar-me nerviós i vaig sortir sense por, a donar-ho tot, i amb el temps he anat assumint com d’emocionant va ser el moment”, va admetre amb sinceritat. Va ser tant aquell impuls, que va arribar fins i tot a anotar dos punts, en una penetració en la qual estava defensat per Facundo Campazzo.

Un moment per al record, que per a ell no va existir fins que va veure la imatge repetida. “La veritat és que no vaig saber que havia anotat amb Campazzo davant fins que vaig veure el vídeo després, perquè en directe ni me’n vaig assabentar”, va reconèixer el lleidatà, l’acció del qual també va generar moltes felicitacions i comentaris dels seus amics. Mauri és jugador de la base del Força Lleida des de fa sis temporades i veu el debut “el premi a tot un procés”. “La veritat és que és un orgull debutar a la màxima categoria amb el club que he anat a veure els últims anys com a aficionat”, va explicar el jugador, que admet que “va ser un xoc molt gran passar de veure des de la grada com Hasbrouck feia triples i celebrar l’ascens a Madrid, a entrenar al seu costat i amb la resta de jugadors que jo abans seguia per la tele”.

Ara alterna entrenaments del primer equip amb els del seu equip, el júnior. Una situació que reconeix que no s’esperava. “La meua intenció aquest any era jugar amb el meu equip, però des de la pretemporada em van trucar per també entrenar amb els grans i ho compagino tot, també amb els estudis”, afegeix Mauri, que veu clar que després del debut a l’ACB ara ha de “tornar a la realitat”. “Aquesta setmana ja tinc exàmens i em toca estudiar”, reconeix entre rialles. Més enllà de “continuar treballant per si tinc una altra oportunitat amb el primer equip”, Mauri es posa com a objectiu a mitjà termini “poder jugar amb la selecció U18 aquest estiu”.