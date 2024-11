Maleïts penals

L’AEM va posar ahir fi a la seua etapa a la Copa de la Reina, en la qual al conjunt lleidatà li ha tocat recórrer un camí llarg i difícil per veure’s davant de l’oportunitat, per fi, d’enfrontar-se a un equip de Primera a casa, però va acabar remant a preu fet per morir a la vora. Després de tres pròrrogues en les tres rondes, eliminant fora un Primera com l’Espanyol en l’anterior, el conjunt lleidatà estava vorejant la seua veritable meta, quan va tenir l’oportunitat de posar-se amb un avantatge de 3-1 en la tanda de penals contra el Vila-real. Tanmateix, no la va aprofitar i va veure com tot el seu esforç previ queia per la borda, ja que va errar els tres últims llançaments des dels onze metres davant del conjunt groguet, que es va emportar la classificació (2-3).

Per primera vegada en la seua història, el conjunt lleidatà disputava la tercera ronda de la Copa de la Reina. Esperava mesurar-se a un Primera, però el seu rival va ser el Vila-real, acabat de descendir de la màxima categoria que juga a la seua mateixa Lliga. El pas venia acompanyat per un botí molt gran: rebre, per fi, un equip de la màxima categoria. I no qualsevol, sinó que tenia en l’horitzó tòtems com el Barça, el Madrid o l’Atlètic, ja que el rival sortiria d’entre un dels vuit primers de la passada campanya.

Va apuntar que “el partit ens reforçarà per al que ve” i va dir que la Copa “ha estat un trajecte bonic”

En un duel protagonitzat pel vent, el conjunt lleidatà no va parar d’intentar-ho, malgrat començar perdent. Va empatar ràpidament, es va adaptar a jugar amb el vent a favor i en contra i va tenir nombroses ocasions per emportar-se el matx, davant d’un Vila-real que només va encertar quan ho va necessitar i es va emportar la classificació gràcies a les tres parades seguides de Quesada en la tanda de penals. El partit va arrancar amb l’AEM jugant amb el fort vent en contra, una cosa que el va penalitzar encaixant el 0-1 en una centrada d’Enseñat que es va enverinar i va acabar en el fons de la porteria de Mon (0-1). El cop va suposar un impuls per al conjunt lleidatà, que ràpidament va començar a generar perill. Després d’un parell d’avisos, l’AEM va empatar al 22 a la sortida d’un córner que Vero Herrera va rematar en primera instància perquè Atiq marqués en segona rematada (1-1). No va ser l’únic gol que va anotar el conjunt lleidatà abans del descans, ja que després que el fregués Inés en un cop de cap en el 38 María Lara el va trobar en el minut 45, definint una pilota llarga a l’esquena de la saga visitant. Tanmateix, l’assistent va aixecar la bandera i va anul·lar la jugada per un fora de joc molt discutible de la futbolista extremenya de l’AEM.

El conjunt lleidatà s’havia adaptat a la perfecció a jugar amb el vent en contra, però també va dominar la situació quan el tenia a favor després del descans. Les de Rubén López van acumular moltes ocasions a la segona meitat, especialment en córners, amb tres protagonistes: María Lara com a llançadora i Vero Herrera i Maryame Atiq com a rematadores. Les tres van obligar que el Vil-real tragués dos vegades la pilota des de la mateixa línia de gol, encara que tant Herrera com Atiq també van tenir dos rematades clares a l’àrea petita que no van poder dirigir a porteria.

Després del seu gol, el Vila-real només va tenir una altra ocasió, encara que va ser en l’afegit, en una rematada de Romero a l’àrea petita.

Tanmateix, va arribar la pròrroga, en la qual l’AEM també va tenir una altra clara opció de Loba en un córner en què va intervenir Quesada amb una gran estirada.

La meta de Sabadell es va erigir com la gran protagonista en la tanda de penals, que l’AEM va tenir molt encarrilada, després que Mon parés el segon i el tercer llançaments de les castellonenques. Amb 2-1, després dels encerts d’Evelyn i Loba, Noe Fernández, que havia fet un partit colossal, va tirar el tercer de les lleidatanes, però Quesada li va parar el llançament, abans de repetir amb Atiq i Gesticuladora, certificant el pas per al Vila-real, que no va fallar més des dels onze metres (2-3).

El tècnic de l’AEM, Rubén López, es va mostrar trist per l’eliminació, en especial perquè “hi havia molta il·lusió per a la Copa i hi hem posat molt esforç, però avui ens ha tocat perdre”. L’entrenador es va mostrar molt satisfet amb el paper del seu equip durant els 120 minuts, perquè “hem controlat el partit, ens hem adaptat a jugar amb el vent a favor i en contra i hem fet ocasions per emportar-nos l’eliminatòria, però no ha pogut ser malgrat que l’equip ha estat bé”.

Tanmateix, va deixar clar que “els penals no són sort”. “Amb l’avantatge que teníem, no hem pres bones decisions i al final l’hem perdut. És una pena, però hem d’aixecar el cap ràpid i centrar-nos en la Lliga, perquè la Copa tampoc no l’anàvem a guanyar”, va admetre amb resignació.

Per la seua part, Andrea Palacios va voler quedar-se “amb l’esforç que ha fet l’equip” i va destacar que “encara que l’equip avui no ho pugui veure, crec que el partit d’avui ens reforçarà per al que ens ve per davant”.

A més, va definir el pas de l’AEM per la competició com “un exemple de la història del club, sempre remar a contracorrent, però sempre juntes”. “Malgrat tot, ha estat un trajecte bonic, perquè eliminar l’Espanyol ens va donar coses molt positives”, va concloure.