El Barça acaricia els quarts

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El FC Barcelona va complir i va tornar a golejar el St. Pölten, aquesta vegada només per 1-4, gràcies a un doblet de Kika Nazareth, un gol de Vicky López, amb assistència de la portuguesa. i un altre d’Alèxia Putellas, encarrilant així el bitllet per als quarts de final.

Sobre la gespa del Viola Park de Viena el domini blaugrana va fructificar amb el 0-1 en el 20, quan Kika Nazareth va robar la pilota a Dubcová dins de l’àrea rival i es va perfilar per disparar a boca de canó. Les locals van acusar aquest cop i van encaixar gairebé seguits el 0-2 i el 0-3 a la mitja hora. Primer va marcar Kika Nazareth, donant-se la volta per reblar a l’interior de l’àrea una assistència de Brugts des de la banda esquerra, i més endavant, Vicky López es va unir a la festa anotant el seu primer gol a la Champions i deixant el partit sentenciat. Faltava el gol d’Alèxia Putellas, el número 200 que marca com a blaugrana, que va donar tranquil·litat.