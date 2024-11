“Lamine no podrà jugar davant del Celta i ens hem d'adaptar”

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

L’entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, va confirmar que el seu jugador Lamine Yamal no podrà jugar avui a Balaídos contra l’RC Celta de Vigo (21.00/DAZN) i que hauran d’“adaptar-se a la seua absència”, si bé la desvincula de la derrota contra la Reial Societat, va comentar també que continua sense veure el polèmic fora de joc de Robert Lewandowski i va agrair els elogis rebuts per part de la llegenda blaugrana Leo Messi.

“Ens hem d’adaptar. Tenim altres jugadors que poden jugar al seu lloc, però Lamine no podrà jugar i ja veurem quan estarà bé per jugar amb nosaltres. L’important és que quan torni ho faci al cent per cent”, va manifestar el tècnic en roda de premsa.

El davanter es va perdre la derrota a casa de la Reial Societat (1-0), però Flick no creu que fos a causa de la seua absència. “Contra la Reial Societat no vam jugar bé i aquesta és la raó de la derrota. Lamine no va jugar i és molt important per a nosaltres, però cal adaptar-se”, va reiterar.

I es va sincerar sobre els elogis rebuts des de Miami, en boca de Leo Messi, que va qualificar d’“espectacular” el Barça de l’alemany. “És un honor que el millor jugador del Barça i el millor de la història digui això. I que estigui seguint l’equip. Valora el que fan els joves i honra el que fa aquest club. Significa molt per a tot l’equip”, va manifestar.

D’altra banda, Messi no assistirà a la festa del 125 aniversari del FC Barcelona que tindrà lloc el divendres dia 29 al Liceu perquè té altres compromisos agendats. Això sí, intervindrà en la gala amb un vídeo gravat o una videotrucada.