Triple premi per a Lleida

L’Agrupació Esportiva d’Associacions d’Esport Escolar de Catalunya amb el suport del departament d’Esports de la Generalitat va entregar dijous a la seu d’Inefc Barcelona els Premis del Pla Català de l’Esport a l’Escola (PCEE), entre els quals n’hi ha tres a persones i entitats lleidatanes. Aquests premis, que arriben a la cinquena edició, distingeixen entitats i persones que tant a través de l’acció directa com per la seua influència o suport treballen per transformar positivament la realitat social de nens i adolescents catalans mitjançant l’esport i l’activitat física en l’entorn escolar. A Lleida, uns 11.000 alumnes participen en el Pla Català de l’Esport a l’Escola.

Entre els premiats lleidatans figura el Consell Esportiu de les Garrigues, Imma Coberó com a millor coordinadora novella i l’Escola Riu Segre al millor Projecte Singular de Primària titulat Acollida esportiva!. Aquest centre educatiu lleidatà ja ha estat premiat en anteriors ocasions.

Aquest última categoria de premi pretén incentivar la creació de nous projectes en què l’objectiu és acompanyar des de l’Agrupació quatre iniciatives realitzades al territori català vinculades als objectius del PCEE que generin noves activitats continuades. A més, les entitats i persones finalistes lleidatanes van ser el Consell Esportiu de la Segarra i el de la Val d’Aran.

D’altra banda, el conseller d’Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, que va presidir l’acte, va destacar que el Pla Català de l’Esport a l’Escola és com un eix vertebrador imprescindible a l’hora de transmetre els valors esportius.