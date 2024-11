El Lleida pateix per a aconseguir un punt davant del Badalona Futur (1-1)

Publicat per guillem montardit Verificat per Creat: Actualitzat:

El matx ha estat igualat, però les decisions arbitrals li han tornat a passar factura al conjunt de la Terra Ferma que ha vist com se li han negat dos possibles penals que podrien haver resolt el partit. Tot i això, no hi ha hagut un clar dominador de la pilota i qualsevol dels dos equips es podria haver endut els tres punts.

El partit ha començat amb molta igualtat, sense un clar dominador de joc i amb falta d’ocasions per part dels dos equips. Ningú ha aconseguit dominar el mig del camp en el primer temps, fet que s’ha traduït en la manca de jugades d’atac. La primera ha estat de Diego Iglesias al minut 23 i aquesta ha acabat sortint fregant el pal. Uns minuts més tard, Guillem Naranjo ha aconseguit recuperar una pilota que semblava que es podia quedar el porter rival, però aquest no ha aconseguit acabar la jugada. El Badalona Futur també ha dit la seva i Guille Andrés ha enviat fora una rematada de cap al minut 28. El Lleida ha gaudit d’una última ocasió al minut 45 després d’una centrada lateral que ha rematat Guillem Naranjo i que ha rebotat en un central rival. La pilota, però, l'ha aturat el porter.

La segona meitat ha estat més frenètica, ja que el mig del camp ha desaparegut i ambdós equips s’han estat buscant tota l’estona l’esquena. Aquesta començava amb el canvi de Diego per Unai a causa de lesió. Al minut 50, el Badalona Futur ha gaudit d’una de les millors oportunitats del partit. A causa d’una sèrie de desencerts de la defensa local, Villapalos ha aconseguit rematar de cap en una acció en la qual ha aparegut Iñaki per mantenir el 0-0. Tres minuts després, el porter rival ha hagut d’aturar una doble ocasió del Lleida. Ha estat al minut 65 quan el Badalona Futur, aprofitant una errada defensiva del Lleida, ha anotat el primer gol del partit (0-1). El Lleida ha intentat reaccionar amb un xut d’Iker García al minut 70, però Yari ha posat una gran mà per negar-li el gol. Al 73, el Lleida ha aconseguit veure porteria. Després d’un xut d’Adri Gené que ha aturat Yari, Unai ha agafat la pilota que venia refusada i ha anotat a plaer (1-1). El Lleida, a causa del gol, s’ha crescut, però no n’ha tingut prou amb els vuit minuts d’afegit i ha acabat el partit amb empat al marcador.

El Lleida se situa així segon en la classificació amb 23 punts, a un del Sabadell, i s’haurà d’enfrontar al València Mestalla en la pròxima sortida de la temporada a l’Antonio Puchades. Tot i això, el dimecres haurà de visitar al Roda de Barà en la següent eliminatòria de Copa Catalunya.