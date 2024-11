Victòria històrica

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Per fi va arribar la primera. Ja tocava pels mèrits que havia fet l’equip de Sito Expósito. El Lleida.net Alpicat va poder a la fi celebrar ahir a la nit la seua històrica primera victòria a l’OK Lliga després de vèncer l’Igualada per un ajustat 2-1 i saber remuntar primer el partit i després aguantar amb sofriment i amb una gran defensa l’exigu avantatge.

Ja està. L’equip lleidatà, que havia empatat a la pista del Pons Lleida (4-4) i a casa davant de Caldes (3-3) i Reus (2-2), i perdut per la mínima a Vilafranca (2-1) i a Sant Hipòlit de Voltregà (4-3), ja ha aconseguit sumar els tres punts en un partit. Va ser un triomf sofert com no podia ser d’una altra manera per a un equip acabat d’ascendir i que per primera vegada en la història menja ja en el mateix plat que els millors. L’històric Igualada, encara que la seua època daurada ja és cosa del passat, va començar prenent la iniciativa als primers minuts, però sense espantar gaire la porteria defensada per Xavier Bosch. Tanmateix, en aquells minuts de tempteig, una acció que els àrbitres van castigar amb targeta blava per a Marc Vázquez, va donar lloc a un penal que es va encarregar de transformar César Vives (0-1, min. 6). Semblava que tornava a escriure’s el destí de l’Alpicat aquesta temporada d’haver de remuntar a contracorrent. Però l’equip lleidatà es va refer sense problemes del contratemps i el porter de l’Igualada Guillem Torrents va començar a tenir feina.

L’Igualada no estava sent ni de bon tros superior i l’Alpicat estava crescut. Un llançament llunyà de Joan Ramon Serret que Guillem Torrents va rebutjar, va ser aprofitat per David Ballestero per batre de prop el porter visitant (1-1, min. 13). El Lleida.net va veure que, un altre partit més, estava competint bé i que potser podia ser el dia en què arribés el primer triomf. Hauria pogut arribar el segon gol local en un contraatac entre Uri Llenas i Mats Zilken, que va desbaratar Torrents. Ambdós equips estaven en una fase en què les possessions eren llargues, madurant les jugades.

I va arribar el minut 20 quan Marc Vázquez, en una genialitat, feia una jugada personal i batia Torrents. Era el 2-1 (min. 20) i la grada embogia.

A la segona part, hauria pogut arribar el 3-1 en una falta directa llançada per Uri Llenas i en un tir de Miquel Serret que el porter va desviar amb el casc. També va tenir feina Bosch. L’Alpicat va aguantar el setge final de l’Igualada i l’eufòria es va desbordar a l’Antoni Roure.

El tècnic del Lleida.net Alpicat, Jordi Sito Expósito, va dir després del partit que “era una victòria que esperàvem des de fa temps i que, humilment, creiem que la mereixíem. És veritat que la segona part no ha estat la nostra millor segona part d’aquesta temporada, però ens tocava adaptar-nos al que ens hem trobat a nivell de lesions i a més l’Igualada ens ha pressionat moltíssim”, va manifestar Expósito.

El tècnic del conjunt lleidatà va lamentar que “hem tingut quatre o cinc ocasions per trencar el partit i no ho hem sabut fer, però la victòria ja és aquí i estem ballant contentíssims”, va dir amb cara de felicitat.

Sito va valorar que “l’equip ha sabut patir i ha sabut voler guanyar perquè altres dies hem tingut el triomf a l’abast i hem comès alguns errors o hem passat algunes línies roges que no tocava i, en canvi, avui ho hem fet bastant bé. Si no podíem construir, doncs donàvem la bola i ens anàvem a defensar i quan teníem la possibilitat de jugar ho fèiem”, va explicar.

Va voler destacar que “les baixes del Jan (Munné) primer i del David (Ballester) durant el partit ens han afluixat bastant, però l’equip s’ha adaptat i són tres punts molt valuosos més enllà de la classificació perquè ens donaran confiança en el treball que està fent l’equip”. “Reafirmarà que estem treballant bé”, va concloure Expósito.