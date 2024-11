Empat inoportú

Publicat per ARNAU VILÀ FONT Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida no va passar ahir de l’empat al Camp d’Esports davant del Badalona Futur (1-1), el pitjor visitant del grup, que va sorprendre els blaus anotant el 0-1 ja entrada la segona part i es va acabar emportant un punt després que Unai neutralitzés el gol visitant a falta de 15 minuts.

A més, en el minut 60 el duel va ser aturat durant quatre minuts pel col·legiat, que va activar el protocol antiracista després que el porter visitant, l’ucraïnès Yari, l’alertés que estava rebent insults racistes per part de la grada del Gol Nord del Camp d’Esports, segons va recollir l’àrbitre a l’acta.

El Badalona Futur es va avançar gràcies a un gol en el 64, aprofitant un error defensiu blau

Tots els esforços del Lleida per buscar la remuntada van ser en va després de xocar una vegada i una altra davant de la defensa poblada que va plantejar el rival. D’aquesta manera, els lleidatans continuen segons a la classificació i deixen escapar l’oportunitat de tornar a situar-se líders després de l’empat del Sabadell a casa davant de l’Europa (1-1), fent que es mantingui l’avantatge d’un punt a favor dels vallesans, que segueixen amb un partit menys. L’empat d’ahir, no obstant, allarga la ratxa d’encontres sense perdre a la Lliga per al Lleida, que ja assoleix els sis.

El duel va començar diferent del que es prometia. El Lleida no aconseguia arribar amb claredat a la porteria i, de fet, ni era dominador clar de la possessió, aspecte al qual estava acostumat en tots els partits al Camp d’Esports. Els primers compassos no van oferir cap acció remarcable més enllà de l’ímpetu local per buscar la porteria rival, encara que sense idees clares en l’últim terç de camp. L’ocasió més clara del primer temps va arribar a les botes de Diego Iglesias, que va ser el jugador més actiu de la primera part i que lamentablement va haver d’abandonar el matx al descans per molèsties físiques. El gallec va rebre en banda esquerra i va conduir fins al balcó de l’àrea, on va disparar lleugerament desviat.

El Lleida intentava avisar per la banda dreta d’Iglesias i Estacio, els jugadors que podien trobar més desequilibri en atac però, amb falta de claredat en el terç final. La segona part prometia un escenari més clarivident, però va començar amb un mal presagi, que va ser el canvi obligat d’Unai Garcia per Diego Iglesias, que va tornar a sentir molèsties musculars just una setmana després de reaparèixer d’una altra lesió muscular.

Per acabar-ho d’adobar, el Badalona Futur anava creient en les seues possibilitats de treure petroli i va començar a generar perill.

El Lleida, per la seua part, arribava a camp contrari però no a l’àrea rival. Justament a l’hora de joc, l’àrbitre va aturar el partit durant quatre minuts. Després en l’acta va reflectir que el motiu de l’aturada va ser perquè el porter ucraïnès del Badalona Futur, Yari Meykher, l’havia advertit que estava patint insults racistes per part de seguidors del Gol Nord, on llavors atacava el Lleida.

Una vegada reprès el joc, va arribar el desconcert futbolístic, quan Loren va aprofitar, en el 64, un malentès entre els centrals blaus per recollir una centrada en el punt de penal i marcar el 0-1, un gol que va ser una gerra d’aigua freda per als locals. Malgrat la desesperació, el Lleida continuava insistint principalment per banda esquerra.

Al 70, Iker va tenir una volea molt clara a la frontal de l’àrea però, amb tota la porteria per a ell, va estavellar la pilota a Yari. Més encertat va estar Unai cinc minuts després, que va aprofitar un rebuig del porter per arribar sol per la banda dreta i definir ras (1-1), consolidant-se com el màxim anotador del Lleida amb cinc gols.

A partir d’aquí, el Lleida no va generar cap ocasió clara malgrat el llarg temps afegit, concedint un empat a un rival enfonsat en el descens.

Per la mort de Ramon Clotet

Abans del xiulet inicial de l’enfrontament, es va guardar un minut de silenci en memòria de Ramon Clotet, un dels davanters més destacats de la UE Lleida, on va jugar quatre temporades marcant 50 gols en 142 partits com a blau. Clotet, que va morir dimecres passat, va ser el màxim golejador de l’equip la temporada 78-79, amb 18 gols a Segona B. El jugador, originari de Cardona, també va jugar al Terrassa, Llorca, Vilafranca i Rubí.

El juvenil Joan Lega va fer el servei d’honor

En els minuts previs del partit, quan els jugadors havien acabat l’escalfament, el Lleida va homenatjar el jugador del Juvenil B Joan Lega Gracia. El davanter, nascut l’any 2006, s’ha vist obligat a deixar la pràctica esportiva per problemes cardíacs i va realitzar el servei d’honor amb els seus companys d’equip. A més, el club també va participar en el Gran Recapte del Banc dels Aliments, recollint productes en els accessos.

Incidents en el Sant Andreu-Penya Esportiva

A banda dels incidents que van obligar a parar el joc al Camp d’Esports, un altre partit del grup, el Sant Andreu-Penya Esportiva, es va haver de suspendre durant 10 minuts pel, segons l’acta, llançament d’escopinades al porter visitant primer en el minut 89 i posteriorment en el 96, cosa que va provocar la suspensió momentània. Després que els dos equips anessin als vestidors, el duel es va reprendre sense més incidents.