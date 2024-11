Flick recupera efectius

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla del Barcelona va fer ahir un entrenament de recuperació després d’empatar a Balaídos davant del Celta (2-2), en el qual la principal novetat va ser que el defensa Eric Garcia va completar la sessió amb el grup i que el també saguer Ronald Araujo va fer part del treball al mateix ritme que els seus companys. L’entrenador, Hansi Flick, comença per tant a recuperar efectius de cara als pròxims compromisos.

Araujo, que es va trencar el tendó del múscul isquiotibial de la cuixa dreta amb Uruguai a la Copa Amèrica l’estiu passat, continua accelerant la recuperació, igual el davanter Ferran Torres, que també ahir va tornar a exercitar-se amb el grup durant una part de la sessió.

El davanter blaugrana porta set setmanes apartat dels terrenys de joc per una lesió al bíceps femoral de la cama dreta. En canvi, Garcia sembla totalment recuperat de la lesió a l’adductor dret que va patir durant l’escalfament del partit davant del Sevilla fa poc més d’un mes i tot apunta que rebrà l’alta per enfrontar-se demà al Brest a la Lliga de Campions. Cap dels tres jugadors té encara l’alta, malgrat que tant Ferran Torres com Eric Garcia la podrien rebre ben aviat.

Qui encara no s’entrena és el defensa central Andreas Christensen, que continua de baixa per una tendinopatia al tendó d’Aquil·les de la cama esquerra. El jugador danès no té data per a la seua reaparició i recentment, segons va explicar ell mateix, es va sotmetre a una intervenció quirúrgica.

En aquest sentit, i en declaracions als mitjans del club, Christensen va explicar que “em vaig sotmetre a una petita operació, tan petita que és més aviat una neteja. No afecta el temps de recuperació. No vull posar-me pressió, però anem pel bon camí”.

Després de l’empat de dissabte davant del Celta (2-2), el Barça rebrà demà el Brest a la Champions (21.00) i dissabte el Las Palmas a la Lliga (14.00). La de dissabte va ser la tercera entrepussada del Barça a la Lliga, després de les derrotes que va patir contra Osasuna (4-2) i Reial Societat (1-0).

El Reial Madrid es va imposar ahir al CD Leganés (0-3) per aprofitar l’entrepussada del líder el FC Barcelona i retallar distàncies, una tornada plàcida després de l’aturada per seleccions que van resoldre Kylian Mbappé, Fede Valverde i Jude Bellingham. Li va tocar a Ancelotti posar en escena una defensa esperada en la prèvia encara que inimaginable en l’arrancada de la temporada, amb Fede Valverde ocupant el lateral dret en detriment dels lesionats Carvajal i Lucas Vázquez i Raúl Asencio com a company de Rüdiger a l’eix al confirmar-se la baixa de llarga durada de Militao. També van sortir de titular Ceballos i Arda Güler, però el canvi més significatiu va ser el desplaçament de Mbappé cap al costat esquerre perquè Vinícius entrés pel mig. El francès es va veure més alliberat i ell va ser l’encarregat d’obrir el marcador al tall del descans. A la segona part va sentenciar amb dos gols més un rival que amb prou feines va inquietar. D’altra banda, el club va celebrar ahir l’assemblea de socis, que van aprovar gairebé per unanimitat els comptes de l’exercici 2023-24 i el pressupost per a la temporada en curs. Florentino Pérez va assegurar que el centrecampista del Manchester City Rodri “es mereix una Pilota d’Or, però no aquest any”, i creu que és “molt difícil d’explicar” que un jugador madridista no hagi guanyat el premi.

Florentino diu que els detinguts pel clàssic no són socis

Les tres persones detingudes per proferir insults racistes a jugadors del Barcelona en el clàssic del passat 26 d’octubre a l’estadi Santiago Bernabéu no són socis del Reial Madrid, segons va explicar el seu president, Florentino Pérez, durant l’assemblea que va celebrar ahir el club (més informació en el text inferior). També va celebrar que han “tret” els ultres del Bernabéu.