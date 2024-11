El Juneda no aixeca el cap i encaixa una nova derrota a casa

Publicat per Antoni Bonet Verificat per Creat: Actualitzat:

El Juneda va tornar a caure derrotat, aquesta vegada davant del Sants, que es va emportar els tres punts del Municipal (2-3) en un partit en el qual van arribar a igualar el 0-2 inicial dels barcelonins, encara que van acabar derrotats.

El matx no va començar bé per al Juneda. En el minut 7 el Sants va aconseguir el 0-1 en un servei de falta que Merino va enviar a l’escaire amb un llançament imparable per al porter local. I en el minut 12 va arribar el 0-2 després d’un servei llarg des de la banda que Lucea va pentinar batent Purroy. Els gols van afectar la moral del Juneda, però es va reposar i uns minuts després va arribar la reacció local. Així, en el minut 26, el Juneda va donar mostres de millora enviant el primer avís en una bona jugada de combinació entre Farrando i Rodríguez que finalment no es va poder concretar.

Els locals van reaccionar i van escurçar distàncies en el minut 34. Va ser en un córner servit per Farrando i rematat per Abed (1-2). La sensació va millorar, i més quan en el 37 Masbernat va poder avançar-se a la defensa visitant per sorprendre Zambrano i firmar el 2-2 amb el qual es va arribar al descans. A la segona part, el partit es va convertir en una successió de targetes, moltes de les quals sense motiu aparent, que van tallar el joc d’ambdós conjunts. Les ocasions van desaparèixer pels atacs travats dels dos equips i el cansament i les expulsions van contribuir a un mal final. Per a súmmum de mals, en el 71, Cura va aconseguir el 2-3 per al Sants a l’aprofitar el desconcert general i un embolic a l’àrea local i marcar el gol definitiu. Aquesta derrota allarga a cinc el nombre de partits en els quals el Juneda no aconsegueix puntuar.

L’Artesa de Segre i la Guineueta van diputar un intens i igualat partit i van firmar un empat, que bé va merèixer ser una victòria local (1-1). El matx va tenir dos parts molt diferenciades. A la primera, ambdós equips van mostrar molt respecte pel joc del rival. La Guineueta es va defensar amb ordre i criteri però pràcticament no va tenir aparició als voltants de la porteria defensada per Marbà. Per la seua part, l’Artesa de Segre sí que va tenir alguna ocasió per obrir el marcador. La primera de Yaya Diarrisso, que va sortir fora, i la més clara del primer temps en el minut 25 en una falta de Navarro que no va aconseguir reamatar amb encert, quan el porter visitant estava ja batut i la rematada va sortir per poc.

A la segona part, ambdós equips van fer un pas endavant i van anar a buscar els tres punts. En el minut 56 la Guineueta es va avançar en el marcador amb un gol de Muela a la sortida d’un córner (0-1). Poc li va durar l’alegria a l’equip barceloní, que va veure com l’Artesa de Segre aconseguia empatar el matx tan sols tres minuts després en una jugada per la banda que Nico Aires va rematar de cap a la xarxa (1-1). A partir d’allà la Guineueta es va replegar un pèl per defensar el punt que suposava l’empat. L’Artesa, en canvi, va anar a buscar el partit i Nico Aires va tenir dos clares ocasions per marcar. També Soriano la va tenir en el 89 però la rematada es va perdre per poc. Al finalitzar el duel, Pau Prior, entrenador de l’Artesa d’egre, va dir: “No estic content amb la primera part del meu equip però sí de la seua reacció a la segona part, encara que no ha tingut premi”. També va afegir que “hem millorat en el joc, però en aquesta categoria no es pot perdonar”. Prior va concloure dient “necessitem concretar més en atac i vigilar millor les jugades a pilota aturada dels nostres rivals”.