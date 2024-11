El Barça s'examina davant de l'equip revelació sense Yamal

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barça de Hansi Flick, que fa dos partits de Lliga que no guanya, s’enfronta avui al Brest (21.00 h CET), una de les sensacions de la present edició de la Lliga de Campions, en un xoc en el qual intentarà lluitar contra la dependència que sembla tenir de Lamine Yamal, que serà baixa. I és que sense l’extrem de la Masia, el Barça ha deixat escapar vuit punts a la LaLiga. No va sortir d’inici a Pamplona i l’Osasuna va guanyar; va ser baixa a Anoeta, davant la Reial, i el Barça va tornar a perdre, i dissabte a Balaídos el Celta va esgarrapar un punt a la recta final del partit en una altra absència de Yamal.

Sense el del planter, Flick haurà d’armar un onze diferent, segurament amb Dani Olmo com a davanter i oferint una de les places a la medul·lar a Fermín López o De Jong. Els problemes no se centren només en la davantera, sinó també en la defensa. Alejandro Balde, absent a Vigo per un problema muscular, tampoc no hi serà davant del Brest, per la qual cosa s’obren dos opcions. A Balaídos va jugar d’inici Gerard Martín, però va haver de ser substituït per Héctor Fort en el descans, per la qual cosa sembla que Fort té més opcions que el primer en el partit davant del Brest.

“Confio que dissabte sigui una opció, potser des de la banqueta, però ja ho veurem”, va assenyalar

Aquesta entrada seria l’única variació darrere, on Kounde, malgrat el seu greu error a Vigo, Cubarsí i Iñigo Martínez semblen intocables. Al mig, Casadó i Pedri surten amb avantatge i la tercera posició és entre Fermín i De Jong. Davant, amb Olmo, per la dreta; Lewandowski i Raphinha completarien l’onze. Eric Garcia i Ferran Torres, que van completar ahir l’últim entrenament amb el grup, podrien entrar en la convocatòria després de superar sengles lesions musculars.

Els barcelonistes, que sumen tres victòries i una derrota a la Champions, són actualment sisens amb nou punts, un menys i dos llocs darrere del Brest, per la qual cosa una victòria davant del conjunt francès suposaria fer un pas de gegant per consolidar-se entre els vuit primers i eludir així el primer encreuament a la següent ronda.

Hansi Flick no ha volgut forçar el retorn de Lamine, la tornada del qual apunta al pròxim partit contra Las Palmas. “Avui –ahir– estava molt bé, però haurem d’esperar. Confio que dissabte sigui una opció, potser des de la banqueta, però ja ho veurem”, va explicar ahir el tècnic alemany, que espera aclarir els dubtes que ha mostrat el seu equip en els dos últims partits de lliga. “Seguim el nostre camí i tots estem bé amb això, els jugadors ho saben, saben què hem de millorar, ho hem parlat i tenim confiança en els jugadors”, va dir.

Entre els detalls a millorar, Flick va esmentar que els seus futbolistes poden perfeccionar el joc “amb i sense pilota”, així com aprendre a controlar el ritme del partit. “Per descomptat que quan recuperem la pilota de vegades és millor controlar la possessió, però algunes vegades només volem marcar el següent gol. I això no és possible, especialment fora de casa. Hem d’aprendre-ho, passar enrere i començar de nou, això és el que cal fer”, va assenyalar. Amb tot, va recordar que el Barça és “un equip jove”, per la qual cosa durant la temporada “és normal” patir en partits com el que van disputar a Balaídos.