El Lleida nega que hi hagués insults racistes al porter rival

El Lleida ha presentat al·legacions contra l’acta del partit de diumenge contra el Badalona Futur (1-1), ja que discrepa amb el redactat que va fer el col·legiat Andrés Martínez Martínez, en el qual assenyala que hi va haver insults racistes contra el porter ucraïnès de l’equip rival, Yaroslav Meykher, extrem que nega el club. “No hi va haver insults racistes”, defensa Marc Torres, assessor de la presència. “L’àrbitre va dir que havien insultat el porter i que diguéssim per megafonia que cessessin els insults, cosa que vam fer, demanant al públic que fos respectuós. La nostra sorpresa va ser en veure l’acta, en la qual assenyala que hi va haver insults racistes”, afegeix.

A l’acta, el col·legiat va escriure que “en el minut 60 el porter del Badalona Futur, Sr. Yaroslav Meykher Gromnitsky, em comunica que des del fons on hi havia situats els aficionats de l’equip local (els quals vam poder identificar per la indumentària i càntics al llarg del partit) li estaven proferint insults racistes” i afegeix que “davant d’aquest fet s’activa el protocol contra el racisme i xenofòbia requerint al delegat de camp que comuniqui per megafonia el missatge perquè cessin els esmentats actes, sense que es tornessin a produir els esmentats actes durant el partit. El partit va estar aturat durant aproximadament dos minuts”, conclou.

Torres reconeix que el fet que no sigui la primera vegada que es produeixen incidents juga en contra seu. “L’acta no reflecteix la realitat i per això presentem al·legacions. Els equips saben que hi ha precedents a partir del dia del Ieclà i venen alliçonats sobre això. És desesperant la sensació que no pots fer res perquè és difícil evitar que una o dos persones facin aquestes coses.”

Marc Torres afegeix que el club està treballant per evitar aquest tipus d’incidents. “Ens hem reunit un parell de vegades amb representants de les penyes i hem posat una persona en aquesta zona de la grada perquè actuï quan vegi alguna cosa. També hem elaborat un decàleg de bon comportament que s’ha de complir a la instal·lació”, afegeix. “Seguirem en aquesta línia, amb més converses amb les penyes i a conscienciar la gent que no han d’insultar.”