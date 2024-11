Villar debuta guanyant amb la selecció absoluta

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El base de l’Hiopos Lleida Rafa Villar, un dels integrants de la generació d’or que l’any passat va conquerir el Mundial U20, emulant la gesta que havien aconseguit 24 anys abans els júniors liderats per Pau Gasol, va complir ahir el somni de debutar amb la selecció absoluta de bàsquet i, a més, ho va fer amb una victòria sobre Eslovàquia per 84-71 que li dona la classificació matemàtica per a l’Eurobàsquet 2025.

El base de l’Hospitalet, que entrava per primera vegada a la llista de Sergio Scariolo, es va quedar fora per al duel de divendres a Bratislava, però ahir el seleccionador el va fer debutar al segon quart. Va entrar quan faltaven 6:02 minuts per arribar al descans en substitució d’Alocén, i el jugador de l’Hiopos Lleida no va desentonar. En aquell temps va repartir quatre assistències, dos al seu company a l’U20 Izan Almansa, una a Pradilla i una altra a Yusta, el gran protagonista del partit amb 25 punts. Villar va tornar a saltar a la pista en el tercer període per jugar uns tres minuts i mig i va acabar jugant els últims 20 segons del partit. En total va estar 9:53 minuts sobre el parquet, el que menys va jugar de la selecció. En aquell temps no va aconseguir llançar ni una sola vegada, quedant-se amb les 4 assistències, un robatori de pilota i una pèrdua, per a una valoració total de 3 punts. Oriol Paulí va ser descartat per a aquest partit. Per la seua part, el combinat estatal, que va portar la iniciativa i va corregir els errors de divendres passat, va superar l’eslovac liderat per Santi Yusta (25 punts) i Carlos Alocén (11). Ahir també va participar en les finestres FIBA un altre jugador de l’Hiopos Lleida, l’eslovè Edo Muric, que també ho va fer amb victòria sobre Portugal per un ajustat 83-82. El pivot va jugar més de 23 minuts, anotant 11 punts, amb una sèrie de 3 de 8 en tirs de dos, 1 triple de 4 intents i 2 de 4 des de la personal, va capturar 3 rebots, va donar una assistència i va robar tres pilotes, per a una valoració total d’11.

La segona victòria seguida contra Eslovàquia va donar la classificació matemàtica per a l’Europeu 2025

D’altra banda, l’Hiopos va reprendre ahir el treball, encara en quadre pels compromisos de seleccions. Ahir ja van tornar a Lleida Paulí, Bozic i Madsen, que avui ja s’exercitaran amb el grup, i s’espera que tant Rafa Villar com Edo Muric arribin aquesta tarda i demà s’entrenin amb normalitat per preparar l’important duel d’aquest diumenge amb el Corunya, un duel d’ascendits.

En l’apartat de fitxatges, el club continua sense poder tancar cap operació, i és que en el cas del pivot Ethan Happ, aquest podria quedar-se al final al València després que Nate Reuvers fos operat ahir de la fractura d’un dit de la mà esquerra que el deixarà diversos partits de baixa.

Nova edició del Projecte Escoles amb 135 participants

La Trobada del Projecte Escoles es consolida i aquest diumenge va celebrar la catorzena edició amb 135 participants. El Barris Nord va acollir aquesta trobada entre equips de la base del Força Lleida, impulsor del projecte fa tres anys, amb altres clubs i escoles de la província com l’Escola Alba, Minerva, Joc de la Bola, Ciutat Jardí, Mirasan, Jesuïtes Lleida i Espiga, així com jugadors i jugadores de dos clubs, CB Bellpuig i CB Torregrossa.