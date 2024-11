El Barça, llançat

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

El Barcelona va aprendre a guanyar sense Lamine Yamal i va aconseguir la primera victòria de la temporada sense la seua estrella adolescent tot derrotant el Brest, invicte fins ahir a la Lliga de Campions, amb un doblet de Robert Lewandowski i un gol de Dani Olmo (3-0) en un partit que es va jugar al ritme de Pedri.

Guiat per una versió superlativa del centrecampista canari, i amb l’aportació destacada d’un incansable Raphinha a la banda dreta, el Barça va tallar una ratxa de dos partits sense guanyar, va sumar el quart triomf consecutiu a Europa i es va consolidar a la zona alta de la classificació, dormint en la segona posició. Lewandowski va aplanar aviat el camí de penal (1-0, 10’) amb el seu gol 100 a la Champions, però no va ser fins a la segona meitat quan Dani Olmo va sentenciar el matx (2-0, 66’), abans que el polonès arredonís el triomf (3-0, 92’) amb el seu gol número 101.

Arribava a Montjuïc un rival desconcertant, el Brest: invicte en la seua estrena a la Champions, al llindar de la zona de descens a la competició domèstica. I per moments el conjunt bretó es va sentir com a casa, ja que els 2.650 seguidors visitants es van fer notar en un estadi més silenciós del que és habitual pel tancament sine die de la grada d’animació per part del FC Barcelona. Flick va donar continuïtat a l’onze que va empatar dissabte a Balaídos (2-2), amb l’entrada de Fermín López per Gavi a la medul·lar com a única novetat. L’andalús partia com a fals extrem esquerre, Dani Olmo exercia de mitjapunta i Raphinha obria el camp a la vora dreta al costat de Kounde.

Tot i que el Brest va començar amb desimboltura, el duel es va posar aviat de cara per al Barça. Pedri va trobar amb un enviament bombat dins de l’àrea Lewandowski, que el porter Bizot va fer caure. No va perdonar el polonès, que va enganyar l’arquer per anotar de penal l’1-0 (10’). Envalentit pel gol, el Barcelona va reduir el primer temps a un monòleg. Íñigo Martínez i Cubarsí es van imposar una vegada i una altra en el joc aeri als davanters del quadre francès, obligat a rifar la pilota des de darrere per l’agressiva pressió local. El partit es jugava al ritme que marcaven les passades precises de Pedri, omnipresent, i accelerava quan apareixia Raphinha, desbordant de confiança. El brasiler, incansable en defensa, va estar a punt del gol en una rematada desviada per un rival. El Barcelona dominava, però no aconseguia reflectir la seua superioritat en el marcador, ja que va fallar diverses ocasions clares.

La segona meitat va arrancar amb el primer xut a porteria del Brest, resolt per Iñaki Peña, però aviat va tornar el Barça a ser l’amo del partit. Dirigit per Pedri, el Barça va ensumar el gol en un altre xut de Fermín que va salvar amb la cama Bizot i en una rematada a boca de canó de Dani Olmo segada pel defensa Chardonnet sota pals.

Es va rescabalar l’egarenc, que es va treure de la màniga una genialitat per marcar el 2-0 (66’). Va interceptar una centrada de Gerard Martín dins de l’àrea, va sortejar Chardonnet arrossegant la pilota i va batre Bizot sense gairebé angle. El Brest va respondre amb un gol de Mathias Pereira anul·lat per fora de joc i ja no va donar senyals de vida. Flick va substituir Pedri, recompensat amb una ovació de la nit, i Lewandowski va arredonir en l’afegit (3-0, 92’) el triomf del Barcelona, que va aprendre a guanyar sense Lamine Yamal i va llançat cap a la següent fase.

L’Atlètic de Madrid va aconseguir ahir la golejada més gran com a visitant de la seua història en competicions europees, a l’imposar-se per 0-6 a l’Sparta Praga, per sobre de la marca establerta el 4 d’octubre del 2007 contra el Kayseri amb un 0-5 a la Lliga Europa. Dos doblets de Julián Álvarez i Correa, juntament amb els gols de Llorente i Griezmann, van firmar la contundent victòria.

El Manchester City segueix en mala dinàmica i ahir va empatar 3-3 davant del Feyenoord, deixant escapar un avantatge de 3-0. El Girona visita avui l’Sturm Graz austríac al Wörthersee Stadion de Klagenfurt (18.45), en un duel clau per als de Míchel ja que si volen allargar el somni europeu han de guanyar un dels rivals més assequibles i que encara no ha puntuat. El Madrid, per la seua part, visita avui el Liverpool (21.00).

Ahir, a la Copa del Rei, el Getafe i el València es van classificar per als 32ens de final, gràcies a les respectives victòries contra el Manises, per 0-3, i el Parla Escuela, per 0-1, resolent així unes cites que havien estat ajornades en el seu dia a causa de la dana.

Tanquen la Grada d’Animació per mal comportament

El FC Barcelona va anunciar ahir, a menys de 12 hores de l’inici del partit de Champions, que queda tancada des d’ahir mateix i sense data de reobertura la Grada d’Animació del Estadi Olímpic Lluís Companys, al considerar que els diferents grups d’animació no han respost a les peticions del club de pagar les sancions que van ser provocades pel seu mal comportament i, en general, per incomplir part dels acords amb el club. El Barça els reclama 21.000 euros, que és l’import de les esmentades multes.“El FC Barcelona informa que a partir d’avui –per ahir– queda inhabilitat l’Espai d’Animació (EDA) a l’Estadi Olímpic de Montjuïc a causa de l’incompliment per part dels Grups que en formen part de les obligacions que tenen assumides amb el club”, va informar l’entitat en un comunicat.Des del club asseguren que, atès el contingut dels acords acceptats i firmats entre el FC Barcelona i els diferents grups d’animació, i després de “reiterades advertències”, es va iniciar en el seu dia el procés per recuperar l’import de les sancions imposades al club pel comportament dels aficionats durant la temporada passada.“Un comportament que va generar fins a catorze expedients disciplinaris per comportaments contraris a la normativa vigent a la zona d’animació”, afegia el comunicat. Durant aquest procés, el club va donar als grups tres terminis diferents pel compliment de les seues obligacions i l’últim va expirar la mitjanit de dilluns passat “sense cap resultat”.“Al seu torn, reiterem als grups en qüestió la total disponibilitat del club, una vegada hagin complert les seues obligacions, per tractar amb ells la situació de l’EDA”, afegia l’entitat.

Lewandowski, tercer a arribar als 100 gols

Robert Lewandowski es va convertir ahir en el tercer futbolista a marcar 100 gols a la Lliga de Campions, una xifra que fins a la data només havien assolit el portuguès Cristiano Ronaldo (140 dianes) i l’argentí Leo Messi (129). Amb el primer gol, de penal, del duel contra el Brest francès, Lewandowski, de 36 anys, va arribar al centenar de dianes en 125 partits disputats a la màxima competició europea. La mitjana del davanter blaugrana (0,8) és lleugerament millor que la del portuguès (0,77) i l’argentí (0,79).

“Cal guanyar-ho tot fins arribar a Nadal”

Robert Lewandowski va dir després del partit que “fa uns anys no m’hauria imaginat que podria arribar als 100 gols” i va afegir que “el més important és intentar guanyar cada partit. Fins a final d’any hem de guanyar cada partit i descansar per Nadal”. El polonès és el màxim golejador també a la Champions, amb 7 gols en cinc partits. Per la seua part, Dani Olmo va elogiar el seu company: “Robert, com més a prop de la porteria, millor. Ens alegrem dels 101 gols que ja ha marcat a la Lliga de Campions.”