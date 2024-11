Jordi Esteve afrontarà el seu vuitè Dakar en camions

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

El lleidatà Jordi Esteve serà el proper 3 de gener a la rampa de sortida del Dakar 2025, la seua onzena participació en el raid més important del món, la vuitena que afrontarà amb un camió. La seua estrena a la prova va ser el 2002 i en motos, si bé en el debut no va poder acabar. Sí que ho va fer en els dos anys següents i el 2006 va tornar, però en la categoria de camions com a copilot de Rafa Tibau, que ara és el cap de l’equip.

En aquestes dos ocasions també va arribar a la meta, objectiu que des d’aleshores se li ha resistit en les sis edicions que ha participat després com a pilot, les quatre primeres compartint pilotatge i l’any passat com a únic conductor, havent de retirar-se a falta de cinc etapes per un problema mecànic quan anava el dissetè de la general.

“L’any passat vam estar molt a prop d’aconseguir-ho i en una bona posició, i espero que aquest any la sort ens somrigui, perquè sempre la necessites en aquest tipus de proves, i més amb un camió, en què cada avaria que tens és molt més gran que si fos un cotxe o una moto”, va assenyalar el pilot lleidatà, que anirà acompanyat del cambrilenc Quico Pardo, que serà el seu copilot, i del mecànic Jordi Pujol, de Sant Celoni.

Per preparar el Dakar aquest any ha pres part en tot el Campionat d’Espanya de raids, quedant el tercer a la Copa Yamaha i el quart en Buguis. A la Baja Aragó va participar amb el camió que pilotarà al Dakar, el DAF que ja va portar l’any passat, però millorat.

“Aquest any anem molt més ben preparats, tant físicament com mecànicament, amb un camió que ha tingut millores, així que les sensacions són molt bones de poder acabar i fer-ho entre els quinze primers”, va assenyalar Esteve, que dissabte vinent embarcarà el camió al port de Barcelona cap a l’Aràbia Saudita, on el raid arrancarà el proper 3 de gener i acabarà el dia 17.