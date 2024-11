A semifinals!

L’AEM ho va tornar a fer. Després d’eliminar l’Espanyol, de Primera divisió, en la segona ronda de la Copa de la Reina fa gairebé dos mesos, ahir ho va tornar a aconseguir, en un duel que va canviar d’escenari però que va tenir la mateixa protagonista, l’exespanyolista María Lara, que com ja va fer en el duel al Dani Jarque (1-2), ahir, al Recasens, va tornar a sentenciar el seu exequip amb l’únic gol del partit (1-0). Així, el conjunt lleidatà es treu l’espina que tenia clavada des de dimecres passat, amb l’eliminació de la Copa de la Reina en la tanda de penals davant del Vila-real, i rebrà el Levante Badalona o al totpoderós Barça en les semifinals de la competició autonòmica, el sorteig de la qual se celebra avui (13.00).

Els dos equips arribaven al duel amb comptes pendents. L’AEM volia obtenir el premi que se li va escapar feia just una setmana davant del Vila-real i l’Espanyol volia venjar-se de la seua eliminació davant de les lleidatanes en l’anterior ronda de Copa de la Reina. Amb dos onzes que bé podien ser d’un partit de Lliga, tots dos equips van jugar de tu a tu, però l’AEM sempre es va trobar més còmode. El conjunt lleidatà gairebé no va patir enrere i, a comptagotes, va començar a crear ocasions. Primer va avisar Peñalver, en dos rematades de cap tímides que van ser el més destacat dels primers 25 minuts. Tanmateix, just al 26 el conjunt lleidatà va trobar la primera ocasió clara, en una recuperació de Marina que Gestera va acabar definint amb un xut creuat que va treure Mar Segarra directe a la cama de Noe Fernández, que no va poder dirigir la rematada a porteria. Marina va tornar a aparèixer al 37, en una jugada acrobàtica enganxada a la línia de banda, en la qual es va treure una centrada bombada que va caure a la frontal de l’àrea petita, on esperava María Lara per tornar a condemnar l’Espanyol, el seu exequip, amb una rematada al primer toc (1-0). El gol no va canviar el pla de l’AEM, que va continuar pressionant a dalt i, ja després del descans, va posar en un compromís el darrere espanyolista, en especial a través de Gestera, que va lluitar cada pilota a l’espai i va tenir tres ocasions durant el segon temps per sentenciar un xoc que es va mantenir emocionant fins al final. Peñalver va estar a punt d’anotar el gol de la tranquil·litat al minut 73, amb una altra rematada a la sortida d’una falta lateral que es va perdre fregant el pal de Mar Segarra. El conjunt visitant també va trobar en l’estratègia l’única forma d’inquietar l’impecable darrere lleidatà. Primer va ser en un córner tancat que va treure Ransanz i després en una rematada de Ballesté que va sortir fregant el travesser, al 87. L’Espanyol va estrènyer en els instants finals a la recerca de l’empat, però el conjunt lleidatà es va mantenir molt sobri i va lligar l’accés a semifinals, on espera Levante Badalona o Barça.

Rubén López: “Les jugadores tenien moltes ganes de passar de ronda”

El tècnic de l’AEM, Rubén López, va reconèixer que “les jugadores tenien moltes ganes del partit, perquè encara tenien al cap el de dimecres passat i avui han sortit convençudes a aconseguir la classificació que es va escapar”. “Sabíem on podíem fer mal i hem tingut el control, perquè el rival gairebé no ens ha creat perill”, va afegir el tècnic, que va lloar que “totes les jugadores volien jugar, perquè era un partit bonic, amb la motivació extra d’enfrontar-te a un Primera”. Per la seua part, Marta Gestera va declarar que “el partit generava il·lusió” i va afegir que “l’eliminació de la setmana passada ens ha unit més per tirar el partit avui endavant com fos, arriscant i sense por”.