Oriol Jové: “Des de l'inici vaig veure que Lecube mereixia una novel·la”

Després de vuit anys d’investigació, el periodista lleidatà Oriol Jové va publicar el seu primer llibre: Lecube. El futbolista de Hitler, una novel·la que relata la història real de Juan Gómez de Lecube (Ribadeo, 1902 – Barcelona, 1966), qui va ser entrenador de la UE Lleida durant la temporada 1951-52, pocs anys després d’estar empresonat al Regne Unit acusat de ser espia de l’Alemanya nazi.

La primera presentació de la novel·la serà avui (19.00) al Camp d’Esports, el primer punt de connexió de l’autor amb Lecube. “Vaig descobrir el personatge a segon de Batxillerat perquè havia estat entrenador del Lleida als anys cinquanta. Vaig començar a recollir informació sobre ell com vaig fer sobre qualsevol altre de la història del club i des de l’inici vaig veure que Lecube es mereixia una novel·la”, va destacar ahir Jové en declaracions a SEGRE. Tanmateix, l’autor reconeix que “el que em demanava el cos i el més fàcil era escriure un llibre més periodístic, perquè soc periodista, no escriptor, però una novel·la és la forma més fàcil perquè aquesta història arribi a més gent”. De fet, el relat està escrit en tercera persona, però des del punt de vista de Lecube, que mai no va parlar sobre la seua història personal. Malgrat això, Jové creu que “he parlat amb tanta gent i he vist tants documents que m’he arribat a imaginar com era. Si el pogués conèixer, crec que encertaria força com era”. Per això, al llibre “em permeto certes llicències en el relat, però els fets estan tots basats en la realitat”.

A més, sosté que si no fos per la seua etapa al Lleida, “segur que el personatge no m’hauria causat la mateixa fascinació”, malgrat que la seua història recorre punts de tot Espanya i arriba a Amèrica. “Realment és molt complicat dir què va ser Lecube, perquè va cridar l’atenció en totes les disciplines que va tocar. Va ser un gran jugador, va ser espia nazi, també era el cosí del lehendakari Aguirre i com a entrenador també va ser un avançat en el seu temps”, va concloure Jové.