Quatre Pilotes d'Or del Barça es podrien dutxar amb aigua freda a Lleida

L'AEM, després d'eliminar l'Espanyol a quarts de final de la Copa Catalunya (1-0), s'enfrontarà al gran dominador del futbol europeu, el FC Barcelona, a les semifinals de la competició. El partit, que es disputarà a l'estadi municipal de Lleida entre gener i febrer del 2025, serà un dels primers i més destacats actes del centenari del club lleidatà.

No obstant això, l'alegria per l'eliminatòria contra el Barça s'ha vist enterbolida per la polèmica sorgida arran de la manca d'aigua calenta a les dutxes del Recasens, el camp de l'AEM, després del partit contra l'Espanyol. L'AEM ha demanat disculpes públicament al conjunt blanc-i-blau "per les molèsties ocasionades" i ha atribuït l'incident "a les limitacions actuals de les nostres instal·lacions, agreujades per la falta de suport per part de l'Ajuntament de Lleida per al seu manteniment adequat". Des de l'AEM diuen que el cas de les dutxes és un problema recurrent.

Durant el partit, el club va exhibir una pancarta acusant la Paeria de "falta de suport econòmic". El regidor d'Esports, Jackson Quiñónez, ha negat a diari SEGRE aquestes acusacions, afirmant que "en l'any i vuit mesos que portem al govern municipal, l'AEM ha rebut més diners que en els quatre anys anteriors", recordant les subvencions atorgades al club, “tot just arribar van rebre una subvenció excepcional de 45.000 euros i més endavant se’ls en va lliurar una altra de 20.000”.

Sobre la falta d'aigua calenta, Quiñónez ha explicat que s'ha passat l'informe corresponent i ha assegurat que "sempre que ens fan saber alguna incidència ens hem preocupat de solucionar-la". Tot i així, ha reconegut les limitacions pressupostàries: "Ens agradaria aportar més diners, però com a gestors ens hem de preocupar de molts clubs i instal·lacions".

El club continua mantenint les seves demandes d'una subvenció de 100.000 euros per finançar el canvi de la gespa artificial i fer-se càrrec del manteniment de l'estadi Recasens, unes peticions que, de moment, semblen lluny de materialitzar-se malgrat la transcendència del proper enfrontament contra el Barça femení.

La visita del FC Barcelona femení a Lleida, que serà al gener o al febrer, serà una bona ocasió per impulsar l'esport femení, omplir el camp i oferir una bona imatge de la ciutat, que podria quedar entelada per obligar jugadores com Alèxia Putellas o Aitana Bonmatí (entre les dos tenen quatre Pilotes d’Or) a dutxar-se amb aigua freda per no disposar-ne a les instal·lacions de calenta. El camp és municipal i la Paeria i el club han d’arribar aviat a un acord.