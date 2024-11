Sense delegat territorial

Arturo Santiveri ha deixat de ser el delegat territorial de la Federació Catalana de Ciclisme a Lleida, un any després d’assumir el càrrec, per “motius personals”. Santiveri, que va substituir Víctor Saiz, va explicar a aquest diari que “ha estat una gran experiència, he après molt i he conegut persones que m’han aportat molt”, però ara està enfocat a presidir el Club Ciclista Terraferma.

Precisament, l’entitat que dirigeix, degana del ciclisme a Lleida que l’any passat va complir el 40è aniversari, ja té data per a la celebració de la tercera edició del Criterium CC Terraferma-Prats Advocats que organitza. Serà el 12 d’abril i aquesta tercera edició tindrà la sortida i arribada a Sucs, sobre un circuit de 46 quilòmetres en el qual la prova gran clàssica, en les categories Elit i sub-23, tindrà un recorregut total de 136 quilòmetres. També es disputarà la categoria Màster, amb 92 quilòmetres i que probablement serà Campionat de Catalunya. En aquest III Criterium se sumaran les poblacions del Pla de la Font i Almacelles. La carrera ja va tenir com a escenari aquest any Gimenells, Raimat i Sucs, mentre que en la primera edició, el 2023, l’original recorregut va tenir lloc al circuit d’Alcarràs. “L’edició que ve la vam voler fer a Lleida, però la Paeria ens va dir que la féssim en un polígon industrial i el gran nivell d’aquesta prova, que puntua per al rànquing espanyol i evidentment per al català, no s’ho mereixia”, va assenyalar Santiveri. Per una altra banda, el CC Terraferma va celebrar el seu sopar de club el cap de setmana passat.