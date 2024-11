Objectiu, el quart títol

El Pons Lleida obre avui la seua participació a la WSE Europe Cup rebent a l’Onze de Setembre l’SK Germania Herringen (20.30), en el partit d’anada dels vuitens de final. L’objectiu dels lleidatans és obtenir un bon resultat de cara a la tornada, que es disputarà a la ciutat alemanya de Hamm el 14 de desembre. “És una competició que ens fa molta il·lusió. La nostra ambició és arribar lluny i en aquest partit buscarem un bon resultat per afrontar la tornada amb certa tranquil·litat”, explicava ahir l’entrenador Edu Amat. El torneig, la segona competició continental, se li dona bé al club lleidatà, que se’n va proclamar campió durant tres anys consecutius –2018, 2019 i 2021– (el 2020 no es va disputar per la covid).

El Pons Lleida afronta el partit amb la baixa per lesió de Fran Tombita Torres, mentre que Chino Miguélez no s’ha pogut entrenar durant tota la setmana. En canvi, podria tornar a l’equip Sergi Duch, recuperat de la lesió que li ha impedit de jugar en aquest inici de temporada.

Amat feia ahir una crida a l’afició. “Esperem que omplin les grades de l’Onze de Setembre perquè el seu suport és fonamental per poder fer un bon paper”. L’equip arriba després de sis partits de Lliga sense perdre.

L’Alpicat busca avui contra l’Alcoi la seua segona victòria a la Lliga

L’Alpicat rep avui l’Alcoi (20.00) en partit corresponent a la Jornada 5 de l’OK Lliga, ajornat en el seu dia com a conseqüència de la dana que va afectar el País Valencià. L’equip que entrena Sito Expósito busca la seua segona victòria a la Lliga, després de la que va aconseguir el cap de setmana passat contra l’Igualada. “Tenim ganes de posar-nos al dia al calendari i tot el que sigui sumar serà bo”, va explicar. “Després de guanyar l’Igualada estem feliços i contents perquè ens va arribar una victòria que crec que ho mereixíem abans. Estic molt satisfet del treball que estem fent”, va indicar. De l’Alcoi va dir que “és un bon equip que ens ho posarà difícil”.

El Vila-sana es vol rescabalar del seu primer revés avui contra el Voltregà

El Vila-sana vol retrobar-se avui a la pista del Voltregà (17.30) amb la victòria, després de la seua primera derrota a l’OK Lliga Femenina, soferta dissabte passat a casa davant del Fraga (1-3). “Les jugadores són conscients que van fer un bon partit però no van estar encertades davant de porta i ho vam pagar car”, explicava ahir l’entrenador de l’equip, Lluís Rodero, qui no vol que aquest revés afecti el grup. “Aquesta setmana hem treballat bé, hem d’estar tranquil·les perquè contra el Fraga vam ser superiors. Hem de ser més agressives i més efectives en les ocasions que generem”, va afegir.Insisteix que no està preocupat perquè “hauria estat pitjor perdre jugant malament, per la qual cosa considera que, “més que el Voltregà, em preocupa com estiguem nosaltres. Som un bon equip i si fem les coses bé no és fàcil guanyar-nos”.