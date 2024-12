Dos lleidatans fan història a la Copa del Món

Publicat per Agències REDACCIÓN Verificat per Creat: Actualitzat:

Els lleidatans Jaume Pueyo i Bernat Sellés van fer ahir història en l’esquí de fons espanyol al classificar-se per als quarts de final de la prova esprint de la Copa del Món de Ruka, a Finlàndia, la primera vegada que Espanya fica dos representants en les eliminatòries finals en una prova d’aquest calibre. Pueyo, que va ser olímpic en els Jocs de Pequín 2022, va acabar divuitè i Sellés, vint-i-quatrè.

Aquest gran resultat confirma el progrés de la disciplina nòrdica dins de l’estructura de la Federació Espanyola, que ja va mostrar el mateix Jaume Pueyo la temporada 2023-2024. I és que l’esquiador de la Seu d’Urgell ja va fer història a començaments d’any al ser setzè en la prova de Copa del Món de Theodore Wirth Park (EUA), firmant el primer top 30 d’un fondista espanyol en una prova de format esprint. Pocs dies després, a Lahti (Finlàndia), es va plantar en semifinals i va aconseguir una desena posició que és, fins a la data, el millor resultat firmat per un espanyol a la Copa del Món de fons.

El premi per a Pueyo, de 23 anys, podria haver estat encara més gran, ja que ahir es va quedar a tan sols vuit centèsimes de ficar-se en les semifinals. Els dos lleidatans van competir en sengles sèries de quarts de final molt complicades, en les quals van haver de bregar contra els grans favorits i candidats al Globus de Vidre. Especialment difícil ho va tenir Jaume Pueyo, que va quedar quart i va estar a punt de ser repescat gràcies a la seua gran actuació. Finalment va acabar al divuitè lloc. “Portem treballant molt temps i hem vingut aquí a fer això. Sabíem que teníem el potencial per aconseguir-ho i ho hem demostrat”, va afirmar l’urgellenc, que va afegir que el seu gran repte d’aquesta temporada és ficar-se a la final de l’esprint del Mundial de Trondheim (Noruega) al febrer.

A l’esquiador del CEFUC s’ha unit Bernat Sellés, que en la segona prova de la Copa del Món de la seua curta trajectòria esportiva ha aconseguit posar-se entre els trenta millors. L’esquiador del Cerdanya Nòrdic, de 21 anys, va ser cinquè en la seua sèrie, un resultat que el va relegar a la vint-i-quatrena posició final. “És la primera vegada que els dos estem junts en un Top 30 i no serà l’última”, va dir el de Lles de Cerdanya, que va reconèixer que “estem molt bé de forma i preparats per lluitar per aquests resultats”, va dir Sellés, els reptes del qual aquesta campanya són lluitar pel podi en el Mundial sub-23 i participar en el de categoria absoluta.

Abans de la il·lusionant aparició de Jaume Pueyo i Bernat Sellés, i excloent el polèmic Johann Muehlegg, el millor resultat de l’esquí de fons espanyol estava en poder del càntabre Juan Jesús Gutiérrez, que va ser onzè el 2002 en una prova de distància llarga (50 quilòmetres) a Oslo (Noruega).