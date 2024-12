Meritori punt a Nou Barris

Publicat per Dani Tejedor Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Atlètic Lleida es va emportar un meritori punt de la visita a la Muntanyesa (1-1) en un partit que se li va complicar dos vegades, primer amb el gol inicial de Cadena i, ja amb l’empat, per l’expulsió de Moró Sidibé quan faltava mitja hora per al final. Malgrat això, el gol de Wilber Hurtado va valer perquè l’equip lleidatà sumi un empat que el deixa en desena plaça. Les aturades, la primera per la lesió del local Iván tot just arrancar, i els enviaments a les àrees van ser una constant durant el primer temps, en especial en accions a pilota aturada. El conjunt local va aprofitar una d’aquestes jugades per avançar-se, en una falta lateral que Cadena va rematar per anotar l’1-0. Els de Gabri van buscar la reacció en dos ocasions consecutives de Joanet. Tanmateix, la Muntanyesa va contrarestar amb una altra arribada d’Ibe i se’n va anar amb avantatge al descans gràcies a la vital intervenció de Cadena al 45, quan va evitar una rematada de Villote amb el porter superat. Tanmateix, la saga local no va poder fer res per evitar l’empat, ja a la segona part, que va arribar en una falta llunyana en la qual Wilber Hurtado, ex de la Muntanyesa, va ser el més llest a la frontal de l’àrea per controlar la pilota i batre Eric amb un bon xut (1-1). No obstant, l’Atlètic Lleida va patir un nou contratemps just després, ja que Moró Sidibé va veure la segona groga per elevar massa la cama en una pilota dividida. Malgrat la inferioritat, Samsó va reclamar un penal no assenyalat i Sauret va tenir una clara ocasió per avançar els lleidatans. Al no materialitzar les seues opcions, Gabri va optar per protegir-se amb una defensa de cinc en el tram final, però l’equip va tenir fins i tot més ocasions, la més clara una pentinada de Wilber que es va perdre a centímetres del pal al 75. Els últims 15 minuts van transcórrer sense ocasions clares i fins i tot la sensació que el conjunt lleidatà es trobava més còmode sobre la gespa per amarrar un punt.

Gabri García: “L’equip ha sabut patir després de l’expulsió”

El tècnic de l’Atlètic Lleida, Gabri García, va valorar positivament el punt després d’un partit “treballat i difícil, en un camp en el qual sabíem que el que nosaltres busquem, que és proposar i combinar, seria complicat”. A més, l’entrenador de Sallent va lloar que “des de l’expulsió l’equip ha sabut patir i fins i tot hem tingut moments en què hem estat millors, amb ocasions per emportar-nos alguna cosa més”. Per tot això, va afegir que “és un camp en el qual sabem que és difícil sumar i crec que hem de valorar molt aquest empat, a més que fa tres partits que no perdem”. A més, també va criticar algunes decisions “en jugades significatives” de la col·legiada, l’actuació de la qual va qualificar de “correcta fins a l’empat”. El tècnic va lamentar especialment que “el penal a Samsó és claríssim. Es pot confondre, però mai amonestar el nostre jugador per aquesta jugada”.