Verstappen venç i Ferrari retalla punts a McLaren

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Max Verstappen (Red Bull) va guanyar ahir la seua novena cursa de la temporada a l’imposar-se en un accidentat Gran Premi de Qatar, penúltima cita del curs, en què Ferrari va retallar amb McLaren a la recerca del Mundial de Constructors, l’únic que queda a joc en la present temporada, després que el neerlandès s’assegurés el seu quart Mundial de pilots en l’última carrera.

El Circuit de Lusail va portar molta acció per als pilots i també per als comissaris, amb cotxes de seguretat, punxades i sancions diverses per anar al límit. La més significativa se la va emportar Lando Norris (McLaren) que, després de batallar sense èxit amb Verstappen, va incomplir la norma de velocitat en una bandera groga. El britànic va rebre una sanció de 10 segons en el pit lane després de l’últim cotxe de seguretat a 15 voltes del final, de forma que se’n va anar al final de la cua de monoplaces quan estava segon. Així, Charles Leclerc (Ferrari) va acabar segon i estarà en la batalla pel subcampionat del món en l’última carrera. Per a Abu Dhabi aquest cap de setmana, Norris tindrà vuit punts de renda sobre Leclerc, mentre que McLaren en tindrà 21 sobre Ferrari per guanyar el títol de Constructors, després que l’Scuderia en retallés nou en la cursa d’ahir, en què tercer va ser Oscar Piastri (McLaren), mentre que Carlos Sainz (Ferrari) només va poder ser sisè. El madrileny va tenir una punxada que va truncar les seues opcions d’acabar més amunt, en un repartiment de punts poc vist aquesta temporada. George Russell (Mercedes) va ser quart i Pierre Gasly (Alpine), cinquè, mentre que Fernando Alonso (Aston Martin) va creuar la línia de meta en una inesperada setena posició i el xinès Guanyu Zhou, vuitè, va donar els primers punts del curs a Sauber.