Tornen a brillar

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Una segona meitat molt efectiva del Barcelona va allunyar els fantasmes que l’envoltaven les últimes jornades i li va servir per recuperar el camí del triomf després de tres derrotes seguides a la Lliga amb una maneta (1-5) davant del Mallorca. El Barça va allunyar els dubtes d’un cop de ploma a base de gols, ni més ni menys que cinc, per seguir primer a la Lliga amb 37 punts, 4 més que el Reial Madrid, que jugarà avui a San Mamés. Son Moix va viure un inici de partit una mica agitat, sense dominador clar i amb el Barça patint a l’esquena per la seua habitual línia defensiva avançada. Fins i tot Antonio Sánchez va poder avançar els seus en un mà a mà davant d’Iñaki Peña que va aturar l’alacantí, encara que la jugada estava invalidada per fora de joc. Però la llauna la va obrir l’equip blaugrana, en un reflex del que era el matx fins a aquell moment. En una jugada que no anava enlloc, i amb fins a tres defensors vermellons i el porter Leo Román incapaços de rebutjar una pilota sense perill que va caçar Ferran Torres enviant l’esfèric a la xarxa. El gol va obrir una mica més el xoc i el Barça va tenir més espais, però Lamine Yamal, en una pilota servida per Raphinha, va fallar una gran ocasió ja dins de l’àrea. Abans ja hauria pogut fer el 0-2 i el seu doblet personal un Ferran Torres que estava aprofitant la seua primera titularitat de lliga des de setembre.

Malgrat tenir més possessió, el Barça no acabava de dominar el matx i malgrat disfrutar de les seues millors ocasions no va tenir precisió, sobretot de Ferran a la contra. Mentrestant, el Mallorca continuava sense provar Peña, malgrat rondar l’àrea amb ràpides sortides i buscar la torre Vedat Muriqi. I havia de ser el kosovar, que tornava després d’una sanció, el que fes l’1-1 amb el seu tercer gol a la Lliga. Hi va haver una mica de dubte amb la posició del jugador vermelló i la de Samú Costa, que també va intentar anar a buscar l’esfèric, però el VAR va confirmar el gol. La primera part, que va acabar amb bogeria, va deixar una altra acció a la contra del Barcelona en un error clar d’Antonio Raíllo, però Leo Román va treure un peu providencial en el mà a mà davant de Raphinha.

Després del descans, el ritme va ser menor, amb els equips més concentrats a defensar i no donar facilitats als atacs rivals. Però el matx es va tornar a desequilibrar ràpidament, des dels onze metres, obra de Raphinha, que tornava a marcar a la Lliga. Gil Manzano va assenyalar penal sobre Lamine Yamal, a qui Mojica va fer caure a l’àrea quan encarava Leo Román. Al conjunt local li tocava remar de nou i va respondre amb dos bons acostaments, encara que sense fortuna.

Però el perill i el ritme va tornar a decaure a Son Moix, sense cap dels dos equips capaços de provar els porters, fins i tot amb el Barça enfonsat. Amb aquest rum-rum de l’empat, Lamine Yamal, desaparegut fins al moment, es va inventar un accés exquisit amb l’exterior per servir l’1-3 a Raphinha, que sentenciava el duel amb un doblet. El brasiler i l’extrem van començar a divertir-se i les seues combinacions en atac van ser un maldecap per a una defensa vermellona desesperada. Lamine va repetir l’acció amb l’exterior poc després per donar una pilota a l’àrea a Pau Víctor i amb un parell de rebots, De Jong va fer sense problemes l’1-4 i ja no va deixar dubtes del triomf blaugrana. La festa del Barça es va arredonir amb la maneta final, obra de Pau Víctor.

Flick: “Estic satisfet, m’agrada que l’equip lluiti els noranta minuts”

Hansi Flick es va mostrar satisfet amb la victòria i l’entrega de l’equip durant tot el matx. “Estic satisfet. M’agrada que l’equip lluiti els 90 minuts o el que duri el partit. Només m’he relaxat quan he vist que afegien només tres minuts”, va afirmar irònicament. El tècnic alemany va admetre que, després de tres encontres sense guanyar a la Lliga, “era molt important vèncer. Ha estat un partit igualat la primera part, però hem parlat en el descans del que volíem fer, i crec que hem merescut guanyar aquests tres punts. Hem creat bones oportunitats i hem aconseguit marcar, així que és fantàstic”, va analitzar. “Era un triomf important en aquest moment del curs, per això estem contents. S’ha acabat el novembre”, va celebrar l’alemany, que va elogiar el partit de Lamine Yamal. “És sempre important, marca la diferència. Podria haver marcat un o dos gols. Ha jugat molt bé, ha assistit, té grans qualitats. El necessitem. Però no només ell ha jugat bé, els altres, també”, va expressar Flick.

Raphinha: “Visc el meu millor moment, però vull donar més”

Raphinha va reconèixer després del partit que “puc dir que sí, que visc el meu millor moment, però no puc parar aquí, vull fer molt més per aquest escut. És un club al qual tinc un afecte enorme. Tot el que pugui donar al camp, ho donaré”, va dir. Sobre la victòria va indicar: “Sabíem la importància que tenia tornar a vèncer. En els últims tres partits ha faltat alguna cosa per emportar-nos la victòria. No diria que hem fet el nostre millor partit, però el més important, guanyar, ho hem aconseguit.” També va parlar de De Jong, que va marcar: “Ho mereix moltíssim, és un tio que treballa moltíssim i ens ajuda dins i fora del camp.”

Mojica va agredir un company després de cometre penal

Johan Mojica, visiblement nerviós després de cometre el penal sobre Lamine que va permetre l’1-2 del Barça, es va adreçar cap al seu company Manu Morlanes i li va començar a recriminar una acció prèvia a la pena màxima. L’enuig del lateral colombià va anar a més, fins que li va clavar un cop amb el cap que va impactar en Morlanes, que va aguantar com va poder, rebent un altre cop de Mojica. L’aldarull no va anar a més i el col·legiat Gil Manzano tampoc hi va arribar a intervenir.

El Barbastre deixa en ridícul l’Espanyol

El Barbastre, penúltim del seu grup de la Segona RFEF, va deixar ahir fora de la Copa del Rei l’Espanyol, que va fer el ridícul al perdre per 2-0 al camp del conjunt aragonès. Valladolid, Celta, Las Palmas, també de Primera divisió, sí que van passar ronda, els canaris després de guanyar al camp de l’Europa.