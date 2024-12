Un pare i un fill de Montgai acaben les Titan d'Almeria i de l'Aràbia Saudita

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

Carles i Miquel Ortas, pare i fill de Montgai, de 57 i 24 anys, respectivament, han format un tàndem familiar per completar recentment dos de les tres proves que constitueixen les Titan World Series, en concret l’Škoda Titan Desert Almeria, celebrada el mes d’octubre passat, i la NEOM Titan Desert Aràbia Saudita, a finals de novembre. En les dos van aconseguir l’objectiu, acabar i rebre els trofeus de finisher. Ara el repte és prendre part el maig de l’any que ve a l’Škoda Titan Desert del Marroc, la prova originària d’aquest Dakar de la bicicleta de muntanya amb què “completaríem el cercle”, apunta Carles Ortas.

Des de fa ja uns anys els dos comparteixen afició, el ciclisme, que era l’esport que des de petit ha practicat el Miquel, que va arribar a ser subcampió de la Copa Catalana de marató. “Des de fa temps em motivava fer una prova per etapes i fer-ho al costat del meu pare, i al final ho hem pogut aconseguir i la veritat és que ha estat una experiència molt bonica”, reconeix el jove ciclista de Montgai, que combina les especialitats de ruta, muntanya i gràvel.

Els dos lleidatans, durant una de les proves per l’Aràbia.

En la prova celebrada fa un parell de setmanes al desert de l’Aràbia Saudita, on es van congregar 250 participants, els dos corredors de Montgai van ser els únics lleidatans en lliça. Van completar les quatre etapes en 30 hores i 30 minuts aproximadament, el Miquel a la vint-i-vuitena posició de la categoria Elit i el Carles en la posició 72 de Masters 50. “El repte no era la classificació sinó acabar, perquè fem un treball d’equip i sempre recorrem les etapes junts. És una gran experiència i una cosa que no passa sovint. De fet, vaig proposar a l’organització que fessin una categoria de pares i fills”, apunta el Carles, que s’encarrega més de l’apartat de la navegació, mentre que el seu fill se centra més en la nutrició i la mecànica, ja que amb el seu germà estan al capdavant de la botiga de bicicletes Bike&Bici de Lleida.