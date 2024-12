“A vegades ens falta un punt d'intel·ligència tàctica”

Publicat per Xavier Pujol Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida visita demà un altre dels cocos de la categoria, un Tenerife que ocupa la tercera posició amb sis victòries i un partit menys, un duel que Gerard Encuentra va qualificar de “molt complicat” i en el qual espera que el seu equip millori la versió de l’últim dia davant del Corunya, sobretot en el rebot defensiu, faceta en què el quadre lleidatà és actualment el segon pitjor de tota la Lliga.

“Incidim en això des de fa setmanes perquè veiem la problemàtica. En la nostra manera de jugar és un punt molt important, ja que volem jugar ràpid i ser un equip que contraataca i juga en transició, perquè així som perillosos”, va assenyalar el tècnic que, no obstant, va deixar clar que no és només un treball dels pivots.

El pivot de Trinitat i Tobago continua sense estar en condicions de jugar i Villar, amb molèsties, no s’entrena

“De vegades el rebot el relacionem que ens l’han de donar els homes grans, però analitzes el partit de l’altre dia i hi ha molts rebots llargs que també són d’homes petits, que són els que han de fer un treball extra per tancar-lo i lluitar-lo millor”, va indicar. També va revelar algun dels exercicis que fan perquè els jugadors prenguin consciència de la seua importància. “En els partits de cinc contra cinc el rebot defensiu val dos punts més, per donar-li valor a aquest aspecte. Davant del Corunya el jugador que més rebots va agafar es va quedar en 4, i aquesta és una xifra molt baixa, ens hem d’esforçar tots molt més”, va explicar.

Encuentra va dir que no té cap queixa quant a la implicació dels seus homes en el treball diari, malgrat que va reconèixer que a l’equip li falta entendre millor el joc. “En temporades anteriors hem tingut potser jugadors que entenien millor el joc, que eren més intel·ligents jugant, que captaven les coses més ràpid. Hi ha moments en què, pel nivell que tenim en algunes posicions, tenim menys coneixement del joc i això ens fa arribar més tard a les accions, cometre algun error de més, perdre alguna pilota o no estar ben col·locats. Els nois treballen bé, d’això no hi ha dubte, però ens falta a vegades un punt d’intel·ligència, i quan no el tens, has de treballar molt més”, va asseverar.

De cara al duel en terres canàries, Encuentra tindrà el dubte de Rafa Villar, que ahir no es va entrenar per unes molèsties al genoll, encara que s’espera que no tingui problemes per jugar.

En canvi, Johnny Hamilton torna quedar-se fora de la convocatòria. “Està entrenant una mica més amb el grup cada dia, però no està per jugar”, va sentenciar el tècnic.