Alpicat inaugura el nou Pavelló Polivalent del Parc del Graó, un dels més grans de Lleida

Alpicat ha donat aquest dissabte un pas en ferm per millorar els equipaments esportius, socials i culturals amb la inauguració del nou Pavelló Polivalent del Parc del Graó, un dels més grans de Lleida pel que fa a superfície de pista, fruit d’un ambiciós projecte que ha suposat una inversió de 2,8 milions d’euros.

L’acte inaugural ha estat presidit pel president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, que ha estat acompanyat de l’alcalde Joan Gilart, els càrrecs electes del consistori, autoritats de la comarca i de la província i també hi han estat presents representants dels clubs, de les entitats i dels centres d’ensenyament que seran els usuaris d’aquest nou equipament. Un acte en què han desfilat esportistes dels clubs Alpicat Volei Associació, Club Bàsquet Alpicat, dels tres clubs de futbol, que són el Club Atlètic Alpicat, la Unió Esportiva Alpicat i l’AEVA Veterans, Hoquei Club Alpicat, Club de Tennis Alpicat, Associació Esportiva Pàdel Alpicat, Club Excursionista Alpicat, Club de Bitlles Alpicat i CE Tramdur Alpicat, així com de l’Escola Doctor Serés i de l’Institut i les seves respectives AFA. Totes aquestes entitats han rebut un obsequi commemoratiu de la jornada, a l’igual que Josep Rull, en una diada que ha també recordat la tasca dels diferents gestors esportius que han passat per Alpicat, dos dels quals, Jesús Marco i Joan Solans, han estat presents a l’acte.

L’alcalde Joan Gilart ha destacat que, amb l’obra, el Parc del Graó dona un pas més per completar la seva condició de “punt de trobada” per excel·lència “de la vida esportiva, cultural i social d’Alpicat”, atès que el nou equipament tindrà com a beneficiaris el col·lectiu de l’esport i les activitats lúdiques al municipi, capaç d’acollir esdeveniments de tota mena, no només esportius. Gilart ha dit que cal seguir treballant per pal·liar el dèficit d’equipaments esportius que pateixen, i que és fruit de la vocació esportiva, i ha anunciat la posada en marxa del projecte de remodelació integral dels espais exteriors del Parc del Graó.

Per la seva part, Josep Rull ha dit que el d’avui era “un acte important per Alpicat” però també “per al conjunt de la nació, perquè la nació es constitueix per l'ànima de les persones, per la força de la gent, i aquest equipament, que és excepcional, és possible perquè hi ha les persones al darrere, que són les que hi donen sentit, les que hi donen ànima. Per tant, és un equipament amb ànima”. El president del Parlament ha destacat que el nou pavelló “genera un altíssim sentit de comunitat”, i que això vol dir “compartir uns valors, vol dir treballar en equip, esforç, de superació, solidaritat, amistat. I quan un país, un poble, una nació, és capaç de construir-se sobre aquests valors, és simplement imbatible”.

Rull ha volgut posar en valor “l'actitud que teniu els alpicatins i alpicatines de pensar en gran. Qualsevol altre municipi, amb 6.000 habitants, hagués pogut pensar que un equipament d'aquestes característiques era inabastable. I per tant, alcalde, regidors i regidores, gràcies per concebre el vostre municipi en gran, per pensar en gran, per entendre que a tot arreu de Catalunya hi ha d'haver equipaments que coincideixin amb la potència que té el país, amb la potència que teniu vosaltres”.

Una ballada de sardanes amb el grup local Dansaires del Pi i un refrigeri, amb l’himne esportiu d’Alpicat, han posat el punt final a una jornada que, a més, ha estat de portes obertes per visitar el recinte i que ha estat tota una festa, atès que es tracta d’un espai polivalent que donarà cobertura a les activitats esportives, lúdiques i socials del municipi.

Tot plegat és el resultat de la remodelació del complex esportiu del Parc del Graó, iniciada el passat mes de novembre i que ha inclòs el tancament de les dos pistes cobertes, deixant fora del recinte cobert les de pàdel, així com la construcció d’un edifici auxiliar, amb un pressupost de 2,8 milions d’euros, que compta amb un ajut de 100.000 euros del ministeri de Cultura i Esports.

El projecte ha consistit en l’ampliació del cobert existent de les pistes esportives, el tancament perimetral del conjunt i la construcció d’un edifici auxiliar adossat a les pistes, formant un conjunt compacte. Tot i que inicialment s’havien de cobrir també les pistes de pàdel integrant-les en el conjunt, finalment el projecte es va modificar