El Barça visita el Betis amb l'objectiu de seguir en ratxa

El FC Barcelona visita avui el Benito Villamarín per enfrontar-se al Betis (16.15), en la jornada 16 de LaLiga, amb l’objectiu de confirmar la reacció després de la golejada a Son Moix amb un altre triomf davant d’un necessitat equip verd-i-blanc, que encadena quatre jornades de Lliga sense guanyar. El novembre ha estat “un mes de merda” per al Barça en paraules de Hansi Flick després de la victòria a Mallorca, però amb l’arribada del desembre i la tornada de Lamine Yamal, l’equip ha recuperat la victòria. La golejada a Son Moix (1-5), liderada pel jove extrem, va posar punt final a una ratxa de tres jornades sense guanyar. Un canvi de tendència que vol confirmar avui davant d’un Betis en caiguda lliure.

“És molt important que tinguem la mateixa mentalitat que a Mallorca. Evidentment la setmana que ve tenim un partit important a la Champions, de forma que és important que seguim amb confiança, creient en els punts forts. Això és el que necessita aquest equip tan jove. Per descomptat, també és important materialitzar les ocasions com a la segona meitat a Mallorca”, va dir ahir l’alemany.

Flick va afirmar que quan es guanya “el sentiment i la sensació” és “molt millor. Els jugadors estan feliços, van celebrar el gran partit que vam fer a Mallorca. Una gran victòria per a nosaltres, però els veig molt concentrats i enfocats en el que volem fer, també en els entrenaments, on puc palpar-ho i veure-ho”, va afegir.

Sobre la distància respecte al Reial Madrid en Lliga arran de la derrota dels blancs a San Mamés, va assenyalar que “sempre” busca enfocar-se en el seu equip. “Intento no dependre gens dels rivals, és igual si és el Reial Madrid o un altre. No ens importa el que facin. Cal enfocar-se en el que un pot fer i la manera que tenim de funcionar nosaltres”, va agregar.

“Necessitem Raphinha en tots els partits. Quan està bé i disponible per jugar, jugarà. Si funciona 90 minuts, doncs fins al 90, i si és per a menys, doncs per a menys. Cal adaptar-se, però ell, com Lewandowski, és vital per a nosaltres. Ambdós seran titulars.”

El Girona rep avui el Reial Madrid (21.00), un equip que arriba amb l’obligació de girar full després de perdre a San Mamés i així no engrandir la ferida i no desenganxar-se més del líder, el FC Barcelona.

Míchel, tècnic del Girona, va defensar que el club continua vivint un “moment molt bo” de la seua història malgrat la decepció de l’eliminació en Copa i va desconfiar de la crisi del Reial Madrid. “Després d’una eliminació, hem perdut una oportunitat, no va ser el nostre millor partit, tenim unes altres dos competicions i hem de ser capaços de millorar”, va apuntar després de la derrota davant del Logronyo en la segona eliminatòria de Copa, negant que al seu equip li faltés actitud.

Molest per algunes crítiques per un suposat ridícul, va dir que “els meus jugadors sempre donen el 100%. Hi ha molts factors que influeixen: el camp, el rival, no hi ha VAR, aquest equip no fa el ridícul”, va assenyalar. També va haver d’esquivar crítiques Carlo Ancelotti. “Crec que em tiren massa pals, potser perquè esteu cansats de mi, però jo no estic cansat d’aquesta feina”, va assenyalar.

Amb gols d’Hugo Álvarez i Iago Aspas, el segon quan el Mallorca jugava amb un futbolista menys per una infantil expulsió de Raíllo, el Celta va tombar ahir el Mallorca a Balaídos (2-0), on l’equip gallec es va retrobar amb la victòria per distanciar-se del descens i continuar somiant amb Europa. En el partit avançat de Segona, el Mirandés va vèncer el Llevant (2-1) en el duel de la zona alta i ascendeix a la segona plaça provisional.

Cinc exblaugranes en el conjunt andalús

El Betis, amb Manuel Pellegrini com a entrenador, compta amb cinc exjugadors del Barcelona a la plantilla, entre ells Vitor Roque, que aspirava a estrella. També hi ha Marc Bartra, Héctor Bellerín, Abde i Altimira.

"El Barça és el millor en el que va de Lliga”

L’entrenador del Betis, Pellegrini, va dir que “el Barça ve de dos derrotes i un empat, va jugar el partit avançat amb el Mallorca i va tornar a guanyar. Ha demostrat que és el millor equip del que va de Lliga, però també passen moments complicats”.

Messi, elegit l’MVP de la Lliga dels EUA

Leo Messi, davanter de l’Inter Miami, va ser elegit com a Jugador Més Valuós (MVP) de l’MLS nord-americana, després d’anotar 20 gols i fer 16 assistències en els 1.485 minuts que ha jugat en temporada regular.