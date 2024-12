Buscant la reacció

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Hiopos Lleida afronta avui (20.45/Lleida En Joc) un difícil repte per intentar revertir la mala dinàmica, que ja assoleix les tres derrotes consecutives, amb la visita al Tenerife, el tercer classificat de la Lliga amb tan sols dos derrotes, l’última el cap de setmana passat a casa del líder, Unicaja (84-81).

Després de caure a les difícils pistes de Baskonia (100-99) i Reial Madrid (85-78) abans de la finestra per seleccions, el conjunt lleidatà va encaixar un dur revés el cap de setmana passat, perdent el duel entre acabats d’ascendir a casa davant del Corunya (101-106). Tanmateix, el conjunt lleidatà es manté amb una victòria de marge respecte al descens abans de visitar un dels equips en millor forma de la competició, que està empatat amb el València, segon, amb un balanç de 6-2 i amb el seu enfrontament encara pendent de recuperar per la dana, i que a casa només ha perdut davant del Barça (91-95).

El tècnic dels lleidatans, Gerard Encuentra, va mostrar la seua preocupació en la prèvia pel rendiment del seu equip en el rebot, especialment el defensiu. “Veiem la problemàtica i és un punt important en la nostra manera de jugar, perquè volem ser un equip ràpid, que juga en transició, perquè així som perillosos”, va argumentar el tècnic en aquest sentit, abans de visitar un equip que destaca pel seu poder interior.

De fet, el pivot Fran Guerra és el líder de l’equip en punts (18,5), anotació (14,3) i rebots (4,9) i està molt ben acompanyat a la pintura –una de les principals flaqueses del conjunt lleidatà– per Gio Shermadini, MVP de l’ACB fa dos temporades.

El conjunt lleidatà continuarà sense poder comptar amb Johnny Hamilton (vegeu el desglossament) a la pintura, que encara no està en forma per jugar, mentre que Rafa Villar arrossega molèsties al genoll però hauria de poder jugar amb normalitat.

El xoc també suposarà un autèntic duel d’estils, ja que el conjunt lleidatà és un dels equips que més ràpid juguen, mentre que el Tenerife intenta aplicar un ritme molt més lent, amb possessions més llargues.

El club va anunciar ahir el fitxatge de l’interior nord-americà Chevez Goodwin, que arriba a l’Hiopos Lleida com l’anhelat reforç per a la debilitada pintura lleidatana. El jugador nord-americà, de 26 anys i 2,06 metres, arriba procedent de la Lliga de Taiwan, on va arrancar la temporada després de deixar una bona impressió al bàsquet europeu les dos últimes campanyes, en les quals va militar a l’Aris de Salònica grec i al Rostock Seawolves alemany fins al mes de juny passat. Goodwin ocuparà plaça d’extracomunitari i és un perfil bastant semblant al de Derek Cooke. De fet, ambdós jugadors mesuren el mateix i l’arribada del jugador de Carolina del Sud probablement implicarà la rescissió de contracte de Cooke, que continua sent important en la rotació d’Encuentra davant de la falta d’efectius a la zona. Més enllà de Pierre Oriola, l’única altra alternativa en la posició de pivot és la de Johnny Hamilton, un perfil amb més centímetres (fa 2,13 metres) però que encara no ha pogut ni tan sols entrar en una convocatòria des que es va anunciar el seu fitxatge el 14 d’octubre, fa gairebé dos mesos.

El jugador de Trinitat i Tobago va arribar amb una lesió al canell i, a més, en una molt baixa forma física, la qual cosa ha provocat que, una vegada que ja està recuperat de la lesió, encara no estigui disponible per competir, segons va explicar Gerard Encuentra en roda de premsa.

Goodwin, que s’incorporarà al grup com més aviat millor, va fer una mitjana de 12,4 punts, 6,4 rebots i 14,6 de valoració la passada campanya a la Lliga alemanya, amb 23 minuts jugats per partit, i fins i tot va millorar les seues xifres a la Eurocup, amb 13,8 punts, 8,3 rebots i 1,3 assistències per partit. L’anterior temporada, a l’Aris grec, també va jugar en competició europea i va tenir unes xifres bastant similars (12,3 punts, 8,1 rebots i 1,1 assistències), en la que va suposar la seua primera experiència al bàsquet europeu després de disputar l’NCAA des del 2016 fins al 2022, amb el USC Trojans com a últim equip.