El Barça grinyola a Sevilla

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Un gris Barça va acariciar la victòria en la visita al Betis, amb gols blaugrana de Robert Lewandowski i Ferran Torres, però va permetre que els locals empatessin dos vegades i tornessin a deixar constància que l’equip de Flick no té la frescor ni les idees de l’inici de temporada. El tècnic alemany va ser expulsat en el minut 65 amb roja directa, després d’assenyalar l’àrbitre un penal de De Jong a Vitor Roque que el bètic Lo Celso va transformar en el que suposava l’1-1 en aquell moment. Amb aquest empat, fa cinc jornades de Lliga que els de Flick han sumat tan sols 5 punts de 15 possibles i no han aprofitar per consolidar-se amb fermesa en el liderat.

Els locals van començar fulgurants i forçant diversos córners, amb Giovani Lo Celso com a executor de tots i cada un. Només minut i mig va tardar el Betis a crear perill, en un córner pentinat al primer pal i que Diego Llorente va rematar de cap en el segon, però Raphinha va refusar sobre la mateixa línia de gol. A penes un minut més tard, una pilotada de Marc Casadó al centre del camp cap enrere, conjuntament amb un jugador rival, va propiciar que Ez Abde domés la pilota i cavalqués cap a la porteria del Barça. Tot just trepitjar l’àrea blaugrana, l’extrem marroquí va tirar amb la dreta, ras, però Iñaki Peña va endevinar la trajectòria i va enviar l’esfèric a córner.

Els barcelonistes han sumat en les últimes cinc jornades tan sols cinc punts de 15 possibles

L’equip blaugrana es va encomanar a Lamine Yamal, que combinava i combinava amb Jules Koundé per la banda dreta. Dani Olmo va començar a carburar a la medul·lar al costat de Pedri González i la possessió va canviar de bàndol gradualment, la qual cosa va donar lloc al 0-1 quan corria el minut 39. Una triangulació de Koundé amb Pedri i Yamal, al costat dret, va servir perquè el 23 culer centrés ras a l’àrea petita, a l’esquena de Marc Bartra, i Lewandowski va marcar a boca de canó.

Des d’allà fins al descans, els pupils de Hansi Flick van gestionar el cronòmetre. A la represa, el Betis es va animar malgrat anar a sota en el marcador. Davant de l’ímpetu verd-i-blanc, Flick va moure peces de la banqueta i va introduir alhora Ferran Torres i Frenkie de Jong, aquest últim protagonista a pesar seu. Tres minuts portava el neerlandès sobre la gespa quan li va guanyar l’esquena en una carrera Vitor Roque, a qui va desestabilitzar dins de l’àrea visitant amb el braç esquerre. En primera instància, l’àrbitre Muñiz Ruiz no va decretar res, però a instàncies del VAR va revisar la jugada i va modificar la decisió. Lo Celso va transformar en gol el penal.

En el minut 82, Lamine Yamal, que va tirar sempre del carro blaugrana, va regatejar Abde a la banda dreta i va ficar una passada rasa al punt de penal perquè rematés Ferran Torres amb la dreta. Poc va poder fer el porter local, Fran Vieites, per impedir l’1-2 que en principi no va ser donat per bo, per presumpte fora de joc, però la repetició en el VAR va constatar que un peu d’Aitor Ruibal habilitava la posició del valencià. Quan tot semblava encaminat a la victòria del Barça, el mateix Ruibal es va rescabalar assistint per al 2-2. Iñigo Martínez no va fermar prou Diao, que va executar de primeres un cop amb la dreta ras i creuat, que es va colar a la porteria de Peña al costat del pal.

Al final, el Barça torna de Sevilla amb un punt que queda molt curt, però en un partit en el qual ni Iñaki Peña amb les seues intervencions ni Lamine Yamal amb el seu joc van aconseguir salvar l’equip d’una pobra actuació.

“Hem de millorar, no ha estat un bon partit”

Hansi Flick va reconèixer que podrien “haver jugat millor”. “No ha estat un bon partit. Som un equip jove i hem de millorar molt, hem de ser més forts, sobretot quan juguem fora, perquè tenim qualitat, però cal demostrar-la en cada partit”, va subratllar després del matx de Sevilla. El tècnic alemany va dir que van estar “lents en les passades, amb moltes pilotes llargues”, i que això no és el que volen fer. “Hem jugat molt malament des de l’inici. He fet canvis perquè a la segona meitat necessitàvem tenir les cames fresques’”, va declarar. Sobre la seua expulsió, va dir que “no hi estic d’acord. No m’havia passat mai, però potser és una cosa d’aquí. M’he enfadat amb mi mateix, no contra ningú”.

Un president denuncia amenaces d’un ultra

Jon Uriarte, el president de l’Athletic, va denunciar dijous, en una comissaria de l’Ertzaintza, les amenaces que li va llançar un seguidor ultra del club, al final del partit davant del Reial Madrid. “Fill de puta, te n’assabentaràs, deixa de tocar-nos els ous”, li va dir en ple carrer l’aficionat radical.

El Rayo enfonsa més el València

El Rayo Vallecano va vèncer ahir per 0-1 el València i la UD Las Palmas va doblegar (2-1) el Reial Valladolid, dos derrotes que enfonsen ambdós a la taula. Els de Rubén Baraja van allargar la seua mala temporada i Mestalla va deixar sonar xiulades des de ben aviat.