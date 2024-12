Gairebé sorprenen

Publicat per Sergi Caufapé/D. TEJEDOR Verificat per Creat: Actualitzat:

Derrota ajustada de l’Hiopos Lleida a la pista de La Laguna Tenerife, en un partit intens, ple de tensió i que el conjunt dirigit per Gerard Encuentra hauria pogut emportar-se (91-88). Tanmateix, es va anar quedant sense gasolina i els canaris van acabar enduent-se la victòria, mentre el seu tècnic, Txus Vidorreta, expulsat per una doble tècnica, provocava el nombrós públic lleidatà desplaçat a les Canàries fent el gest amb les mans d’anar a dormir. Quarta derrota seguida d’un Hiopos Lleida que ho va tenir molt a prop, però li va faltar encert i alguna decisió arbitral favorable.

Inici molt intens de l’Hiopos Lleida, centrat, amb un intercanvi de cops fins a una antiesportiva discutible de Hasbrouck, que va col·laborar que els locals agafessin el primer avantatge. Després d’un triple de Marcelinho Huertas, que va suposar el 14-8, Encuentra va donar entrada a les primeres rotacions, però amb el segon encert de tres, aquesta vegada de Krämer, va sol·licitar el seu primer temps mort. Els canaris van assolir una màxima renda de 10 punts (20-10) i va encendre totes les alarmes. Però el primer tir de tres de l’Hiopos Lleida, amb encert de Paulí, va tornar els visitants al partit. Parcial de 0-7 culminat amb un triple de Walden, que va rebre la resposta d’un altre de Krämer i un de nou de Hasbrouck, que va haver d’anar-se’n a la banqueta amb la segona falta. Els d’Encuentra van seguir dins del duel amb un triple de Walden i amb una cistella de Muric sobre la botzina que va suposar el 27-25.

Vidorreta s’encara amb la banqueta lleidatana, acaba expulsat i surt a la pista per provocar l’afició

Gran arrancada del segon parcial per a l’Hiopos Lleida, ja que amb un triple de Hasbrouck es va posar davant (30-32). Vidorreta va parar el xoc gairebé immediatament i va plantejar el duel amb dos bases. Mentre Paulí sumava des de la línia de tirs lliures, el Tenerife ho va fer des de la línia de tres. Després d’una cistella de Doornekamp, que va empènyer el seu parell, Encuentra va esclatar contra els àrbitres i va rebre la primera tècnica de la temporada. Una petita escomesa dels locals, que es van situar amb el 44-40 i va obligar el tècnic lleidatà a demanar temps mort a 3:43 del descans. Oriola, amb un 2+1, va tornar l’Hiopos a la batalla. Només en els últims compassos de la primera meitat, van apretar més els canaris, que es van situar amb un 50-46. El triple de Hasbrouck sobre la botzina no va ser validat pels àrbitres després de revisar-lo en l’Instant Replay. Massa pèrdues de pilota en l’inici del tercer quart van posar el Tenerife amb una diferència de 7 punts (61-54). Però l’Hiopos va tornar a entrar en la pugna gràcies a Paulí i a un Vidorreta que va fer gala de males maneres. Va ser expulsat amb doble tècnica i va sortir de la pista encarant-se amb la banqueta visitant. Els locals van arribar a situar-se 9 punts a dalt (71-62), però Paulí va tornar a parar el cop. En l’últim quart, els lleidatans van estar a prop de capgirar l’electrònic, amb un 0-6 (74-73). Però la gasolina va començar a escassejar i anotar era una odissea. El Tenerife va tornar a agafar un matalàs (82-74). Temps mort d’Encuentra a 4:17 del final i triple de Paulí per entrar per enèsima vegada en el partit. Un altre de Bropleh va encendre les alarmes (84-80). Els àrbitres van escombrar cap a casa, malgrat que Hasbrouck va donar esperances amb un nou triple a 41 segons del final (87-83). El Tenerife va tornar el cop immediatament, amb esmaixada de Krämer, i Bozic va anotar dos tirs lliures (89-85). Una falta en atac del Tenerife va donar opcions al Lleida a falta de 12 segons, però el tir de tres de Hasbrouck no va voler entrar. Torn de Huertas, que no va fallar els tirs lliures (91-85). No quedava temps per a res i Hasbrouck va donar una mica d’esperança a falta de 4 segons. Però els lleidatans van ser incapaços de fer falta i el Tenerife només va haver de passejar la pilota perquè acabés el partit (91-88). Derrota de l’Hiopos Lleida i final indigne de Txus Vidorreta, que va saltar a la pista a celebrar la victòria i a encarar-se amb el públic lleidatà mentre els feia el gest d’anar a dormir. Tocarà pensar des de ja en el Bilbao.