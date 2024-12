“Hem estat millors que ells en moments”

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

daniel tejedor

L’entrenador de l’Hiopos Lleida, Gerard Encuentra, es va mostrar “content per l’esforç de l’equip malgrat la derrota”, després d’un duel en el qual el tècnic va considerar que “hem estat millors que ells en fases, però ells tenen jugadors de qualitat que en moments són capaços d’anotar cistelles complicades”. “Ens hem pogut emportar la victòria i per això me’n vaig amb un mal regust”, va apuntar.

Va guanyar el Breogán en el duel decisiu, després de perdre al matí contra el potent Unicaja

Encuentra va considerar, en aquest sentit, que “hem sortit freds al principi, però ens hem connectat ràpid, hem mogut bé la pilota i hem fet un bon bàsquet durant tot el partit, en especial en atac, que és un aspecte que ens estava costant”. Per això, va afegir que “és una llàstima la derrota perquè hem fet un bon partit”.

A més, va incidir que “els detalls han estat determinants. En línies generals ens ha faltat punch per rematar el partit en un camp difícil, davant d’un rival que juga de memòria”.

A més, Encuentra també va parlar sobre la seua enganxada amb Txus Vidorreta durant el partit i a l’acabar. “Les imatges parlen per si soles. Soc nou a la categoria, però m’havien avisat del que podia passar. No em sorprèn el que ha passat i crec que ha quedat retratat”, va assegurar. A més, al ser qüestionat sobre la seua actitud, va deixar clar que “ha estat excel·lent i crec que no tots poden dir el mateix. Jo a Vidorreta no li he dit res en tot el partit i ell a mi sí i a més faltant al respecte”. Vidorreta va respondre a la polèmica i va dir que la seua expulsió va venir provocada perquè “Encuentra ha enviat Rafa Villar a escoltar el que deia als meus jugadors en l’Instant Replay, una cosa que no havia vist a la meua vida i que m’ha semblat molt lletja.” A més, va afegir que, “després del partit, Encuentra m’ha espentejat i Joaquín Prado m’ha insultat. Jo només he fet el gest que fa Stephen Curry per celebrar i després d’això he cregut que havia de repetir-ho més vegades”.

El Cochesinternet.net Lleida, equip infantil del Força Lleida, disputarà avui (10.15) a Tarragona una de les dos finals que donen accés a la fase final de la Minicopa Endesa, que es jugarà a Gran Canària. El conjunt dirigit per Rubén Petrus va acabar segon del grup B i va aconseguir la classificació en el seu històric debut en el torneig, que reuneix 16 conjunts infantils representants dels clubs de la Lliga ACB, a excepció del campió Barça i l’amfitrió Gran Canària. El Cochesinternet.net Lleida s’enfrontarà al Saragossa després de guanyar el seu segon partit ahir davant del Breogán (61-75). Yoel Boada (21 punts) i Marc Martínez (13), els dos jugadors tarragonins convidats pel Força Lleida, van ser els màxims anotadors en el matx que va decidir el segon classificat, ja que l’Unicaja es va mostrar intractable i va aconseguir un de 6 bitllets de forma matemàtica. De fet, en el primer xoc de la jornada, els malaguenys van demostrar superioritat tancant el marcador davant dels lleidatans (52-102). Marc Martínez va ser el màxim anotador de l’equip lleidatà, amb 17 punts, en aquest primer duel de la jornada. Per la seua part, el Saragossa, rival d’avui, va guanyar el seu primer duel de divendres contra l’Andorra (72-21), mentre que ahir va perdre contra el Reial Madrid (78-28) i va sumar una decisiva victòria contra el Girona (54-80).

Encuentra mai n’havia perdut 4 de seguits

Gerard Encuentra mai s’havia trobat en la tessitura d’haver encaixat 4 derrotes de forma consecutiva. El tècnic lleidatà, que és el que té més partits en la història del Força Lleida, havia tingut dos vegades la mala ratxa d’encadenar tres derrotes. La primera vegada va ser entre les jornades 26 i 28 de la temporada 2022-23, a Primera FEB, mentre que la passada temporada li va ocórrer entre les jornades 2 i 4.

«La meua actitud ha estat excel·lent. Jo no li he dit res a Vidorreta. Ell a mi sí i a més faltant al respecte»

El duel d’ahir va ser el primer de l’Hiopos Lleida a les Canàries, on no havia tingut encara l’oportunitat de jugar un partit oficial, ja que no va coincidir mai amb un equip de les illes a Primera FEB. Els aficionats del Tenerife guarden un gran record del Lleida, ja que va ser contra l’anterior club contra el qual van aconseguir el seu ascens a la Lliga ACB, el 8 d’abril del 2012, gràcies al seu triomf per un contundent 91-77.

«Encuentra ha enviat Villar a escoltar el que deia en un Instant Replay, una cosa que mai havia vist»

La derrota a la pista del Tenerife es va veure una mica alleujada per les derrotes de dos rivals directes del Lleida. El Corunya, que venia de guanyar al Barris Nord i amb la moral pels núvols, va rebre un bany de realitat al perdre a casa amb el Manresa. I el Girona no va tenir opcions davant del València. En l’altre matx disputat ahir, el Saragossa va assaltar la pista de l’Andorra i entra a la zona noble de la taula.

Primera visita a les Canàries de l’equip

El duel d’ahir va ser el primer de l’Hiopos Lleida a les Canàries, on no havia tingut encara l’oportunitat de jugar un partit oficial, ja que no va coincidir mai amb un equip de les illes a Primera FEB. Els aficionats del Tenerife guarden un gran record del Lleida, ja que va ser contra l’anterior club contra el qual van aconseguir el seu ascens a la Lliga ACB, el 8 d’abril del 2012, gràcies al seu triomf per un contundent 91-77.

Clares derrotes de Corunya i Girona

La derrota a la pista del Tenerife es va veure una mica alleujada per les derrotes de dos rivals directes del Lleida. El Corunya, que venia de guanyar al Barris Nord i amb la moral pels núvols, va rebre un bany de realitat al perdre a casa amb el Manresa. I el Girona no va tenir opcions davant del València. En l’altre matx disputat ahir, el Saragossa va assaltar la pista de l’Andorra i entra a la zona noble de la taula.