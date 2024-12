L'AEM deixa volar la victòria

Per errors propis, l’AEM va deixar escapar ahir un triomf que se li va posar molt car i que tenia a les mans després d’un gol en el minut 92 de Noe Fernández. Tanmateix, el gol no va ser suficient perquè, en el 97, l’Alba Fundación va tornar a empatar en un córner, i el conjunt lleidatà va deixar volar dos punts molt treballats (2-2), impulsats pel fort vent que bufava al Recasens i que va dificultar molt el joc.

De fet, el conjunt lleidatà va saber resistir a la perfecció quan el tenia en contra i, en el segon temps, amb l’aire a favor, va sotmetre el rival a un setge constant i es va avançar en dos ocasions, però va concedir dos gols en les dos úniques arribades de l’Alba, en errors defensius gens habituals en el conjunt lleidatà, que cau de la setena a la vuitena plaça amb el quart empat consecutiu en Lliga, quan amb els tres punts s’hauria col·locat quart, en play-off i amb un partit menys, que recuperarà dimecres davant del Madrid B.

En l’últim matx a casa del 2024, Rubén López va donar continuïtat a l’onze que va eliminar l’Espanyol a la Copa Catalunya fa 10 dies, amb l’entrada de Vero Herrera per Atiq al darrere i la de Laura Martí a la porteria. L’objectiu dels primers 45 minuts era clar per a l’AEM, és a dir, que no succeís res. Era així perquè les lleidatanes defensaven amb el potent vent en contra que els impedia avançar amb la pilota. I si l’objectiu era resistir sense patir, el conjunt lleidatà ho va aconseguir amb molt bona nota, perquè l’Albacete no va tirar a porta i fins i tot les locals van tenir l’ocasió més clara abans del descans, en un córner en el qual Peñalver va rematar obligant a intervenir la meta Jana Xin.

A la segona meitat es van canviar les tornes i Rubén López va donar entrada a Ransanz i Evelyn, sabent que l’AEM tindria el domini territorial. L’arrancada va sortir a cor què vols, perquè precisament Evelyn va fer una passada d’esperó en una pilota elevada que, després d’un intent de refús de Celia Fernández, va acabar arribant a María Lara, que va definir de volea i va avançar les seues en el 48 (1-0). Amb el gol a favor, l’equip lleidatà continuava atacant i tancant enrere el rival, va forçar córners de forma constant i en un María Lara va vorejar el gol olímpic amb un llançament al pal. Tanmateix, en la primera i única vegada que l’Albacete va aconseguir arribar a l’àrea de l’AEM amb una pilota llarga, Laura Ortega va aprofitar el desconcert de la defensa lleidatana per rematar amb un tret ras que Laura Martí va tocar però no va poder desviar per evitar l’empat (1-1). Era el primer gol que rebia el conjunt després de cinc jornades amb la porteria a zero, en la primera però no última desatenció defensiva aemista. L’empat va ser un cop dur per a la confiança de l’AEM, que va perdre tota l’espurna que havia mostrat abans i va començar a precipitar-se, amb trets ingenus que forçaven serveis de porta que l’Albacete tardava una eternitat a servir perquè la pilota no es quedava aturada. El xoc semblava vist per a sentència, però ja en el 92 Blasco va trobar la pausa que tant havia trobat a faltar el seu equip per penjar una pilota a l’àrea que Noe Fernández va pentinar arribant des de darrere i que va acabar en gol després de colpejar en la visitant Moreira (2-1). Però el conjunt lleidatà va dilapidar tot el seu treball en una altra jugada aïllada, una pilota llarga en la qual la saga va estar molt tova i que va acabar amb una rematada d’Ortega que Laura Martí va evitar en una jugada en la qual la banqueta manxega va protestar per un possible penal després de la rematada de la seua jugadora. Després de salvar la primera bala, la pilota va acabar en córner i l’AEM no va poder esquivar la segona, perquè Albeta va rematar a l’àrea petita bastant alliberada i va empatar el xoc en el 97 (2-2), sense deixar temps per a més.

Rubén López, tècnic de l’AEM, no va amagar que se’n va anar del partit “molt emprenyat”, després que l’Albacete empatés en un gol que “no entenc”. “És indignant que ens empatin així, en un cúmul d’errors d’aleví. Hauríem d’haver-nos quedat la pilota en el córner, després refusem cap enrere, després una central cau a terra i després et rematen un córner quan havíem tret jugadores per defensar el joc aeri. No ens podem permetre badades així després del partit que hem fet”, va explicar, molt molest.

El tècnic va justificar el seu enuig dient que “quan portes tant la iniciativa i la línia del darrere es desconnecta, doncs passa això, que en dos ocasions et marquen dos gols i se’n van dos punts que espero que no facin falta”. “Dol sobretot per com ha anat, perquè si arribem a empatar a un ja que t’ho prens amb resignació, perquè després de l’1-1 no havíem generat res”, va afegir l’entrenador, molest perquè “era un partit en el qual podíem donar un cop a sobre de la taula i ara només ens toca aprendre’n i ser conscients dels errors”.

En la mateixa línia que el tècnic es va expressar Noe Fernández, que també va deixar clar que “no ens podem permetre que ens rematin un córner en el minut 97”.

“Després de com ha anat el partit, doncs se’t queda la cara que se’t queda. Són errors puntuals que en partits així, amb molt poques ocasions, no es poden produir”, va concloure l’asturiana.