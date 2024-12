El Lleida rep el Torrent recuperant efectius

El Lleida CF recupera efectius per rebre avui (17.00/Lleida En Joc) el Torrent, un rival davant del qual espera deixar enrere la ratxa de tres empats consecutius que, malgrat que han deixat una sensació amarga al vestidor lleidatà, han allargat fins a set els encontres que el conjunt blau porta sense perdre.

La millor notícia per al matx serà que tant Adri Gené com Diego Iglesias ja estan recuperats per jugar, malgrat anar convocats en l’última jornada davant del València Mestalla quan encara estaven lesionats. Ells dos hauran de provar de pal·liar l’absència de Guillem Naranjo, que es va lesionar a Paterna i va deixar l’equip “en la situació més límit que hem tingut, perquè no teníem manera d’atacar”, segons va reconèixer el tècnic dels blaus, Marc Garcia, que continua sense poder comptar amb Mario Domingo ni Joan Campins i manté el dubte de Juanan.

Malgrat tenir el hàndicap de les baixes, el Lleida segueix segon a la taula, a dos punts d’un Sabadell que també encadena tres empats, i rep un Torrent que ocupa la novena plaça, amb 20 punts i un partit menys, a l’atapeïda taula del grup 3 de Segona RFEF. De fet, el conjunt valencià té només quatre punts menys que el Lleida, malgrat la distància quant a posicions entre ambdós equips i arriba al Camp d’Esports immers en una bona dinàmica de resultats, ja que ha sumat set dels últims nou punts en joc.

Dos d’aquests encontres van ser a domicili, un empat davant del València Mestalla (0-0) i un triomf per la mínima a Andratx (0-1) i s’afegeixen a la seua última victòria com a local davant de l’Eivissa (4-2).

Marc Garcia va deixar clar que “no val cap altra cosa que la victòria”, encara que va trobar similituds entre el Torrent i l’últim rival que va visitar el Camp d’Esports, un Badalona Futur que va aconseguir un punt (1-1). “Ambdós equips són molt estireganyosos, et porten al límit competitiu i defensen amb molta gent”, va explicar el tècnic blau, que coneix jugadors importants per als esquemes del tècnic Vicente Mir com són els saguers Abraham Peleteiro, Roan Riera i Kaiser o el davanter Manel Busquets, a qui va dirigir quan era entrenador de l’Alzira les últimes temporades.