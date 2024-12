Sense opcions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Lleida.net HC Alpicat va caure ahir per 5-2 a la pista del Sant Just, desè classificat, i segueix sense conèixer la victòria fora de casa en la present temporada. El conjunt del Segrià cau fins a l’onzena posició de la taula després d’un partit en el qual els de Jordi Sito Expósito s’han vist àmpliament superats des dels compassos inicials i no han pogut seguir el ritme ofensiu als barcelonins, que van generar moltes més ocasions.

A la primera meitat, els dos conjunts van iniciar un intercanvi de cops que a mesura que van passar els minuts va anar decantant-se a favor del Sant Just. La primera gran ocasió va arribar en el minut 9, després que una passada de Joan Pujalte deixés sol Joan Benavent davant el porter de l’Alpicat, Xavier Bosch, i la rematada acabés sent refusada pel porter lleidatà. Després d’aquesta primera gran ocasió, els barcelonins van anar a més, mentre que l’Alpicat no era capaç de capgirar la situació i es va encomanar a les parades del porter per intentar mantenir l’empat en l’electrònic. En el minut 15, el Sant Just va filar una bona jugada i va trobar davant la porteria lleidatana Miquel Solé, que amb una hàbil mitjana volta va intentar sorprendre Bosch, que no va tenir problemes per tornar a evitar el gol inicial. Poc després, al 17, Lluís Ricart va connectar amb Xavier Burguillos, que sol davant de la porteria va enviar la bola fora, malgastant l’ocasió més clara del partit fins a aquell instant i obligant el tècnic del conjunt lleidatà, Sito Expósito, a demanar el primer temps mort. Malgrat l’aturada, la sagnia del Sant Just no va cessar i l’Alpicat no va ser capaç de generar bones ocasions de perill, a excepció d’algun tret llunyà que no va trobar porteria o rematades que van ser desviades amb senzillesa per Dídac Sánchez. Al contrari, arribant al final del primer temps, concretament en el minut 23, Miquel Solé va trobar sol Burguillos, que aquesta vegada no va fallar i va aconseguir obrir el marcador al tall del descans (1-0).

A la represa, la situació no va millorar per a l’Alpicat, que va veure com en els minuts inicials un gol de Joan Pujalte a passada de Lluís Ricart ampliava l’avantatge en el marcador (2-0). Amb el segon gol, els barcelonins no van afluixar i en el minut 34 van aprofitar una falta de Iago Vázquez, que li va costar la primera targeta blava, perquè Pujalte vencés, per segona vegada, Xavier Bosch amb una falta directa (3-0). Tan sols tres minuts després del tercer cop, els de Josep Maria Mia Ordeig van poder seguir amb el tiberi amb una altra falta directa, però aquesta vegada el porter lleidatà va salvar el tret.

Després de la segona falta directa, l’Alpicat va gaudir dels seus millors moments sobre la pista i va aconseguir generar, per primera vegada en tot el partit, diverses ocasions de perill consecutives.

La primera de totes va arribar en el minut 38, procedent d’una falta directa provocada per Borja López, que el porter del Sant Just, Dídac Sánchez, va parar amb gran habilitat. Malgrat l’error, els lleidatans no es van empetitir i en el 41 un tret llunyà del mateix Zilken va acabar colant-se a la porteria dels barcelonins (3-1).

Tot i així, l’alegria va durar molt poc, ja que 20 segons després del gol de l’Alpicat, els d’Orgeig van sentenciar el matx amb un gol de Crespo (4-1). Aquesta diana va tornar a obrir la veda a favor dels locals, que en el minut 46 van tancar la seua golejada amb el gol de Cabezas, que va aprofitar la passivitat de la defensa de l’Alpicat (5-1).

En els últims minuts, Iñaki Cabezas va cometre un penal flagrant sobre Oriol Llenas, que David Ballesteros va acabar materialitzant per establir el 5-2 definitiu.

‘Sito’ Expósito: “Han estat superiors en gairebé tot”

Jordi Sito Expósito, entrenador de l’Alpicat, va explicar després del matx que “el Sant Just estava més necessitat que nosaltres i ho ha demostrat”. Va afegir que “volíem marcar primer per jugar amb els nervis que això els podia generar a ells, però ha estat al revés. S’han avançat ells i han estat superiors en gairebé tot”, va reconèixer. També va admetre, d’altra banda, que els dos gols encaixats tot just començar la segona part els van fer molt de mal. “Hem sortit amb bones sensacions, però aquests dos gols han marcat molt el partit. Amb el 3-0 hem intentat reaccionar però no ens ha estat possible”, va insistir.Va lamentar que l’equip continua sense mantenir en els desplaçaments el nivell que mostra a casa. “Al nostre pavelló ens sentim molt còmodes i fora ens costa molt més. És veritat que en alguns partits ens hem merescut un resultat millor. El Sant Just ha estat més encertat i els nostres errors ens han condemnat.”